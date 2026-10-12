Bestel de nieuwe iPhone 18 Pro nu bij Odido met €240 toestelkorting

Bekijk actie

Gaat je iPhone veel sneller leeg met iOS 27? Schakel deze functie direct uit

Maurice Snijders
Maurice Snijders
12 oktober 2026, 13:49
2 min leestijd
Gaat je iPhone veel sneller leeg met iOS 27? Schakel deze functie direct uit

Is de batterij van je iPhone sinds iOS 27 sneller leeg? Een nieuwe wifi-functie kan hier mogelijk een rol in spelen. Zo schakel je die uit!

Lees verder na de advertentie.

Gaat je iPhone sneller leeg, schakel dit dan uit

Sinds de komst van iOS 27 melden sommige iPhone-gebruikers dat de batterij van hun iPhone sneller leegloopt. Een functie die daar mogelijk een belangrijke rol in speelt, heet ‘Assistentie met connectiviteit‘. De functie moet ervoor zorgen dat je internetverbinding goed blijft werken, maar de keerzijde is dat er dan ook extra mobiele data wordt gebruikt.

‘Assistentie met connectiviteit’ is de opvolger van ‘Wifi-assistentie’. Zodra je wifi-verbinding traag of onbetrouwbaar is, gebruikt je iPhone mobiele data om je verbinding te verbeteren. Dat kan heel handig zijn, maar het is waarschijnlijk een stuk minder fijn voor je batterij.

iOS 27 iphone

Apple heeft niet bevestigd dat deze functie van iOS 27 de oorzaak is van batterijproblemen. Toch melden gebruikers dat het uitschakelen ervan bij hen wel degelijk verschil maakt. Heb jij sinds iOS 27 last van een snel leeglopende iPhone? Dan is het de moeite waard om deze instelling eens uit te schakelen.

Zo schakel je ‘Assistentie met connectiviteit’ uit

Het uitschakelen van de functie is gelukkig heel eenvoudig, dus je kunt het gelijk uitproberen. Volg gewoon de onderstaande stappen:

  1. Open de app Instellingen;

  2. Tik op ‘Wifi’ en scrol helemaal naar beneden;

  3. Schakel de optie ‘Assistentie met connectiviteit‘ uit.

iOS 27 iphone

Wil je de functie in iOS 27 niet helemaal uitschakelen op je iPhone? Dan kun je ‘Assistentie met connectiviteit’ ook per wifi-netwerk uitzetten. Tik bij het verbonden netwerk op het informatie-icoontje en schakel de optie ‘Gebruik Assistentie met connectiviteit’ uit. Op die manier voorkom je bijvoorbeeld dat je iPhone thuis onnodig overschakelt op mobiele data, terwijl je de functie onderweg wel gewoon kunt blijven gebruiken.

Meer tips?

Vond je dit een leuke tip en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je regelmatig handige tips ontvangt!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software iOS 27 iPhone Apple

Bekijk ook

Last-minute gerucht verklapt: deze functies komen naar de Apple TV 4K 2026

Last-minute gerucht verklapt: deze functies komen naar de Apple TV 4K 2026

Vandaag 10:56

De iPad mini wordt veel beter (maar dat heeft een groot nadeel)

De iPad mini wordt veel beter (maar dat heeft een groot nadeel)

Vandaag 9:41

Waarom de HomePod mini binnenkort een héél grote update krijgt

Waarom de HomePod mini binnenkort een héél grote update krijgt

Vandaag 8:51

Deze iPhone-functie heeft voor het eerst in 4 (!) jaar een update gekregen

Deze iPhone-functie heeft voor het eerst in 4 (!) jaar een update gekregen

8 oktober 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren