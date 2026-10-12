Gaat je iPhone veel sneller leeg met iOS 27? Schakel deze functie direct uit

Is de batterij van je iPhone sinds iOS 27 sneller leeg? Een nieuwe wifi-functie kan hier mogelijk een rol in spelen. Zo schakel je die uit!

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Gaat je iPhone sneller leeg, schakel dit dan uit

Sinds de komst van iOS 27 melden sommige iPhone-gebruikers dat de batterij van hun iPhone sneller leegloopt. Een functie die daar mogelijk een belangrijke rol in speelt, heet ‘Assistentie met connectiviteit‘. De functie moet ervoor zorgen dat je internetverbinding goed blijft werken, maar de keerzijde is dat er dan ook extra mobiele data wordt gebruikt.

‘Assistentie met connectiviteit’ is de opvolger van ‘Wifi-assistentie’. Zodra je wifi-verbinding traag of onbetrouwbaar is, gebruikt je iPhone mobiele data om je verbinding te verbeteren. Dat kan heel handig zijn, maar het is waarschijnlijk een stuk minder fijn voor je batterij.

Apple heeft niet bevestigd dat deze functie van iOS 27 de oorzaak is van batterijproblemen. Toch melden gebruikers dat het uitschakelen ervan bij hen wel degelijk verschil maakt. Heb jij sinds iOS 27 last van een snel leeglopende iPhone? Dan is het de moeite waard om deze instelling eens uit te schakelen.

Zo schakel je ‘Assistentie met connectiviteit’ uit

Het uitschakelen van de functie is gelukkig heel eenvoudig, dus je kunt het gelijk uitproberen. Volg gewoon de onderstaande stappen:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Wifi’ en scrol helemaal naar beneden; Schakel de optie ‘Assistentie met connectiviteit‘ uit.

Wil je de functie in iOS 27 niet helemaal uitschakelen op je iPhone? Dan kun je ‘Assistentie met connectiviteit’ ook per wifi-netwerk uitzetten. Tik bij het verbonden netwerk op het informatie-icoontje en schakel de optie ‘Gebruik Assistentie met connectiviteit’ uit. Op die manier voorkom je bijvoorbeeld dat je iPhone thuis onnodig overschakelt op mobiele data, terwijl je de functie onderweg wel gewoon kunt blijven gebruiken.

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