iPhone Duo pre-order eindelijk van start: hier krijg je hem als eerste

Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone officieel aangekondigd: de iPhone Duo. Wil je deze bijzondere iPhone als eerste in huis hebben? Wij zetten op een rij waar je hem kunt bestellen en wat hij kost.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Duo pre-order gaat 16 oktober van start

Apple heeft tijdens het Apple-event van 9 september 2026 de iPhone Duo officieel aangekondigd. Het is Apple’s eerste iPhone met een opvouwbaar scherm en daarmee een van de grootste veranderingen in de geschiedenis van de iPhone.

De iPhone Duo heeft een boekachtig ontwerp. Aan de buitenkant gebruik je een compact scherm zoals bij een normale smartphone, maar zodra je het toestel openklapt verschijnt een veel groter scherm. Apple gebruikt hiervoor een 7,6 inch groot intern scherm en een 5,4 inch scherm aan de buitenkant.

De pre-order van de iPhone Duo start vandaag op 16 oktober 2026 om 14.00 uur. De eerste exemplaren worden vanaf 23 oktober 2026 geleverd.

Pre-order de iPhone Duo met abonnement

Wil je de iPhone Duo zo voordelig mogelijk in huis halen? Dan is een abonnement waarschijnlijk de interessantste optie. Je betaalt de kosten voor het toestel verspreid over de looptijd van je abonnement en kunt bovendien profiteren van eventuele toestelkorting, cashback of een inruilactie. Zo hebben webwinkels vaak exclusieve acties, die alleen tijdens de voorverkoop lopen. Zo krijg je bij Odido tot 750 euro inruilvoordeel en bij Vodafone gratis AirPods 4 bij Unlimited. Dit zijn de beste iPhone Duo-deals met abonnement:

iPhone Duo met abonnement

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Duo los kopen

Wil je liever geen abonnement afsluiten? Dan kun je de iPhone Duo natuurlijk ook als los toestel bestellen. De opvouwbare iPhone begint in Nederland vanaf 2339 euro voor 256 GB. Apple biedt daarnaast varianten met 512 GB, 1 TB en 2 TB opslag aan. Daarbij geldt: hoe meer opslagruimte je kiest, hoe hoger de prijs van de iPhone. Bij een aantal shops levert het inruilen van je oude iPhone inruilvoordeel op, zo kan dit bij MediaMarkt oplopen tot 719 euro en bij Coolblue tot 690 euro.

Je kunt kiezen uit de kleuren sterrenlicht en nachthemel. Ben je enthousiast over de nieuwe iPhone, maar wil je geen nieuw abonnement afsluiten? Dan is het aan te raden om de iPhone Duo als los toestel snel te bestellen, want de levertijden lopen waarschijnlijk snel op. De iPhone Duo is vanaf 23 oktober verkrijgbaar en kan vanaf vandaag, 16 oktober worden gereserveerd. Je kunt de iPhone Duo los bestellen bij:

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

iPhone Duo accessoires

De iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone Duo zijn voorzien van een ontzettend sterk scherm, maar zijn ook duurder dan ooit. Het is daarom verstandig om voor een telefoonhoesje of screenprotector te kiezen bij je nieuwe iPhone. Zo weet je zeker dat je nieuwe iPhone beschermd is tegen krasjes en valpartijen. Hoe nieuwer je iPhone na een jaar eruitziet, hoe meer geld je ervoor kunt vragen als je de telefoon nog wilt doorverkopen of wilt inruilen.

Maak je toestel verder compleet met andere handige accessoires, zoals slimme laders, draadloze opladers en bijpassende laadkabels. Zo laad je eenvoudig en efficiënt op, thuis, onderweg of op kantoor. Hier vind je de beste accessoires: