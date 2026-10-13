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Deze 4 aankondigingen deed Apple op 13 oktober 2026 (en die zijn verrassend)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
13 oktober 2026, 20:49
2 min leestijd
Deze 4 aankondigingen deed Apple op 13 oktober 2026 (en die zijn verrassend)

Apple heeft op dinsdag 13 oktober 2026 flink uitgepakt! Tijdens het speciale ‘Welcome home’-event heeft het bedrijf een paar toffe producten aangekondigd.

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Dit zijn de nieuwe producten van Apple

Dit keer draait het niet om nieuwe iPhones of MacBooks, maar om slimme apparaten voor in huis. En daar zitten een paar verrassingen tussen! Dit waren alle aankondigingen van Apple!

apple homeview

1. Apple HomeView: een compleet nieuw apparaat

De grootste verrassing is de Apple HomeView, een soort iPad en HomePod in één. Het apparaat heeft een vierkant touchscreen waarmee je bijvoorbeeld je lampen bedient, foto’s bekijkt en videogesprekken voert.

Apple onthult de HomeView: deze 3 features maken hem heel bijzonder

Apple onthult de HomeView: deze 3 features maken hem heel bijzonder

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Dankzij de ingebouwde camera herkent de HomeView wie ervoor staat, zodat je meteen je eigen afspraken en informatie ziet. Het apparaat kost 299 dollar, maar er is slecht nieuws. Voorlopig verschijnt de HomeView niet in Nederland of de rest van de EU.

Apple brengt HomeView níét uit in de EU (net als deze andere producten)

Apple brengt HomeView níét uit in de EU (net als deze andere producten)

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2. Apple TV 4K: eindelijk een nieuwe versie

Ook de Apple TV 4K heeft na vier jaar eindelijk een opvolger gekregen. Het kleine kastje voor bij je televisie heeft ingebouwde microfoons gekregen, zodat je Siri kunt gebruiken zonder de afstandsbediening vast te houden.

Bovendien kun je nu tot vier HomePods aansluiten voor een voller geluid tijdens je favoriete films en series. De nieuwe Apple TV kost 349 euro en verschijnt op 13 november.

Apple TV 4K 2026 is officieel – en die heeft een héél grote upgrade gekregen

Apple TV 4K 2026 is officieel – en die heeft een héél grote upgrade gekregen

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Apple TV 4K

3. HomePod mini 2: nieuwe kleuren en functies

Na zes jaar heeft Apple ook de HomePod mini vernieuwd! De kleine slimme speaker verschijnt onder meer in groen, roze en blauw, zodat je wat meer te kiezen hebt. Binnenin zit een snellere S10-chip en de nieuwe Sound Glow-verlichting past zich aan de muziek aan. De HomePod mini 2 kost 169 euro en ligt vanaf 30 oktober in de winkels.

Apple verrast met HomePod mini 2 (en die wil je hebben)

Apple verrast met HomePod mini 2 (en die wil je hebben)

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4. Slimme videodeurbel met accessoires

Tot slot heeft Apple ook nieuwe accessoires voor je slimme huis aangekondigd. Samen met onder meer LG brengt het bedrijf een slimme videodeurbel, beveiligingscamera’s, thermostaten en deursloten uit.

smart-home accessoires

Deze apparaten werken samen met de Woning-app, zodat je ze gemakkelijk vanaf je iPhone kunt bedienen. De accessoires verschijnen vanaf december, maar komen voorlopig niet naar de Europese Unie.

Apple komt met slimme videodeurbel (en deze andere smart home-producten)

Apple komt met slimme videodeurbel (en deze andere smart home-producten)

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Apple zet volop in op je slimme huis

Met deze vier aankondigingen wordt duidelijk dat Apple veel meer wil doen met je slimme woning. Vooral de HomeView is opvallend, omdat het een compleet nieuw soort Apple-apparaat is.

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Hardware Apple HomePod mini HomeView Apple TV 4K

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