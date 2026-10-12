Deze provider stunt met hoge korting op álle bundels (maar niet voor lang)

Wie vandaag nog een sim-only abonnement afsluit, profiteert van een flinke cashback. Maar hoe voordelig is deze tijdelijke deal écht? Hieronder vertellen we je er meer over.

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Alleen vandaag geldig: wees er daarom snel bij

Ben heeft een aantrekkelijke aanbieding voor iedereen die op zoek is naar een nieuw sim only-abonnement. Tijdens de tijdelijke actie krijg je namelijk 125 euro cashback als je een nieuw abonnement met een looptijd van twee jaar afsluit. De actie is alleen vandaag geldig, dus je moet er snel bij zijn om van dit voordeel te profiteren.

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Profiteer van voordeel op echt álle bundels

Met de tijdelijke actie van Ben kun je flink besparen op je nieuwe sim only-abonnement. Sluit je vandaag een nieuw abonnement af met een looptijd van twee jaar, dan ontvang je maar liefst 125 euro cashback. Dat bedrag krijg je terug, waardoor je onderaan de streep minder betaalt voor je mobiele abonnement.

De actie is interessant als je op zoek bent naar een nieuw abonnement en je niet direct een nieuwe smartphone nodig hebt. Met een sim only betaal je namelijk alleen voor je mobiele bundel en niet voor een toestel. Je kiest zelf de bundel die bij je past en profiteert dankzij de cashback tijdelijk van extra voordeel. Hieronder hebben we de bundels overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.

Databundel Maandbedrag Maandbedrag incl. cashback 10 GB €7,50 €2,29 20 GB €8,00 €2,79 40 GB €9,00 €3,79 50 GB €11,00 €5,79

Uitgaande van een looptijd van 24 maanden en 125 euro cashback, verrekend over de volledige contractduur.

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Dit is wat je wil weten over Ben als provider

Ben is een Nederlandse mobiele provider die zich richt op betaalbare sim-only abonnementen. Je kunt kiezen uit verschillende databundels, met of zonder extra belminuten. Ben maakt gebruik van het mobiele netwerk van Odido, waardoor klanten kunnen bellen en internetten via het 4G- en 5G-netwerk.

De provider is vooral interessant voor wie voordelig mobiel wil internetten zonder een nieuwe smartphone aan te schaffen. Daarnaast biedt Ben regelmatig tijdelijke acties en kortingen, waardoor je soms extra voordelig uit bent met een sim-only abonnement.

Liever zelf sim-only abonnementen vergelijken? Gebruik dan onze sim-only vergelijker en vind de bundel die bij je past.