Waarom je dit nóóit aan ChatGPT (en andere AI-bots) moet vertellen

Gebruik je regelmatig ChatGPT of andere AI-bots? Let dan goed op, want dit moet je nooit vertellen aan ChatGPT en andere chatbots!

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Privacy in ChatGPT

ChatGPT en andere chatbots worden steeds vaker gebruikt. Zowel op de werkvloer als privé vinden gebruikers de weg naar AI-bots als ChatGPT. Dat heeft veel voordelen, zo kun je efficiënter werken en is het eenvoudiger om bepaalde informatie op te zoeken. Toch heeft de opkomst van kunstmatige intelligentie ook een nadeel, want je kunt beter niet alles delen in chatbots als ChatGPT. In deze gids lees je precies waarmee ChatGPT en kunstmatige intelligentie in het algemeen je wél kan helpen:

Gebruikers delen al snel veel informatie met ChatGPT. Als losse opdrachten kan die informatie vaak geen kwaad, het wordt pas een probleem als deze gegevens samen gecombineerd worden. Zo is het delen van je volledige naam zonder grote risico’s, maar wordt het wél gevaarlijk als daar je volledige thuisadres bij staat. Fraudeurs kunnen in dat geval veel makkelijker je identiteit gebruiken om bijvoorbeeld accounts te openen. Het advies daarom: deel nooit je volledige naam met thuisadres in AI-bots als ChatGPT.

Houd privégegevens privé

Er wordt gewaarschuwd om je volledige naam en thuisadres nooit aan ChatGPT te vertellen. De ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie gaan met de dag sneller, waardoor het steeds moeilijker te voorspellen is wat er precies met je gegevens gebeurt. Zeker als ze betrokken raken bij een datalek is de kans groot dat met je gegevens gefraudeerd kan worden. Dat voorkom je door belangrijke informatie niet te vertellen aan ChatGPT.

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Hetzelfde geldt voor andere privégegevens, deel die nooit in AI-bots als ChatGPT. Denk daarbij aan je bankgegevens, belangrijke documentnummers, wachtwoorden en foto’s van je identiteitsdocumenten. Deze gegevens worden opgeslagen op servers van OpenAI, waar ze betrokken kunnen raken bij een datalek. Deel je de informatie niet? Dan hoef je dus ook geen zorgen te hebben als OpenAI wél bij een datalek betrokken raakt. Houd je privégegevens dus echt privé, ook als je chatbots als ChatGPT gebruikt.

Meer over ChatGPT

Gebruik je ChatGPT en andere AI-bots regelmatig om documenten mee op te stellen? Dat kun je nog steeds doen, maar geef dan een fictieve naam of een verzonnen adres op. Als je het document daadwerkelijk gaat gebruiken kun je deze gegevens altijd nog aanpassen. Zo weet je zeker dat je privégegevens niet op een server belanden, waarbij je niet precies weet wat ermee gebeurt. Je kunt ChatGPT en andere chatbots dus nog steeds gebruiken, maar let op de persoonlijke data die je invoert bij de gesprekken.

Wil je weten welke zaken je nog meer (niet) kunt delen in ChatGPT? Of gebruik je andere chatbots die ook werken met kunstmatige intelligentie? Dan kan deze special over kunstmatige intelligentie je helpen om AI nog beter in te zetten. In De gevolgen van Artificiële Intelligentie lees je alles over de opkomst van AI én hoe je de nieuwe techniek in jouw voordeel kunt gebruiken. Je haalt de special in huis voor slechts 13,99 euro. Wees er snel bij, want je hoeft tot en met 18 oktober 2026 geen verzendkosten te betalen! Hier haal je de speciale uitgave over AI: