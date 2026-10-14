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Google Chromecast krijgt eerste update van 2026 – en die is belangrijk

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
14 oktober 2026, 21:17
2 min leestijd
Google Chromecast krijgt eerste update van 2026 – en die is belangrijk

Updaten maar! De Google Chromecast heeft de eerste update van het jaar en dat is direct een belangrijke softwareversie. Zo installeer je die.

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Update voor de Google Chromecast

Het is weer tijd om je Google Chromecast te updaten! Google heeft voor het eerst in lange tijd een nieuwe softwareversie uitgebracht voor de Chromecast met Google TV. De laatste update voor het apparaatje verscheen in oktober 2025, sindsdien heeft Google geen nieuwe softwareversies meer uitgerold voor de Chromecast. Daar komt nu verandering in, want versie UTTA.260813.002 is te installeren op de Chromecast met Google TV.

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Het is de eerste update in 2026 voor de Google Chromecast, dus het is geen verrassing dat het om een belangrijke softwareversie gaat. Google lost belangrijke problemen in de software op en voert een aantal prestatieverbeteringen door. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat je Chromecast weer wat sneller werkt. Met de update komen dus geen nieuwe functies naar je Google Chromecast, maar worden wel belangrijke softwareverbeteringen doorgevoerd. Het is daarom verstandig om de update zo snel mogelijk te installeren.

chromecast voordeel

Google Chromecast bijwerken

Heb jij nog een Google Chromecast in gebruik? Dan is het tijd om de nieuwe softwareversie te installeren, zodat je zeker weet dat het apparaatje naar behoren blijft werken. De update is alleen beschikbaar voor de Chromecast met Google TV 4K, dus de HD-versie kan niet worden bijgewerkt. Weet je niet zeker welke versie van de Chromecast je gebruikt? Je vindt de nieuwe softwareversie als volgt:

  1. Start je Google Chromecast op;

  2. Druk op de Home-knop en ga naar je profielfoto rechtsboven in beeld;

  3. Kies voor ‘Instellingen’;

  4. Ga naar ‘Systeem > Over’;

  5. Selecteer ‘Systeemupdate’;

  6. Installeer tot slot de nieuwste softwareversie.

Verschijnt er geen nieuwe softwareversie bij je Google Chromecast? Dan heb je geen ondersteund model óf is de update al uitgevoerd. Als er wel een update verschijnt is het aan te raden om die direct te installeren, want er worden belangrijke kwetsbaarheden en beveiligingslekken in de software verholpen. Met het installeren van de update zorg je er dus voor dat je Google Chromecast veilig blijft om te gebruiken.

google chromecast

Alternatief: nieuwe Apple TV 4K

Voor de 4K-versie van de Chromecast met Google TV is voor het eerst in 2026 een nieuwe softwareversie beschikbaar. Zorg ervoor dat je het apparaatje snel bijwerkt, zodat je persoonlijke gegevens op de Chromecast goed beveiligd blijven. Heb je de HD-versie van de Google Chromecast? Of een oudere versie van de Chromecast? Dan is er geen update beschikbaar, het is ook niet bekend of Google nog werkt aan een nieuwe softwareversie voor oudere toestellen.

Heb jij nog een oudere Chromecast, die inmiddels aan vervanging toe is? In dat geval biedt Apple een interessant alternatief, want de Apple TV 4K 2026 is op dinsdag 13 oktober 2026 aangekondigd. Het apparaatje heeft een snellere chip, verbeterde afstandsbediening en is nu te bestellen. De voorverkoop is 13 oktober begonnen, op 13 november ligt de nieuwe Apple TV 4K overal in de winkels. Hier krijg je de Apple TV 4K als eerste, zodat je lange levertijden voorkomt:

Apple TV 4K 2026 kopen

Je kunt hem binnenkort bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 13 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

Bekijk de Apple TV 4K 2026

Bekijk de Apple TV 4K 2026
Bekijk de Apple TV 4K 2026

Bekijk de Apple TV 4K 2026
Bron afbeelding: 9to5google
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