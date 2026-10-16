Eindelijk: dit langverwachte Apple-product komt op 6 november 2026

Apple is van plan om een langverwacht product eindelijk uit te brengen. En dat gaat gebeuren op vrijdag 6 november 2026. Maar wat is het?

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Nieuw product van Apple verschijnt op 6 november

We wachten er al jaren op, maar nu lijkt het dan echt te gaan gebeuren. Apple komt binnenkort met een MacBook Pro die je met je vingers kunt bedienen. Deze nieuwe MacBook krijgt namelijk een touchscreen.

Volgens Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg worden de nieuwe MacBooks op 27 of 28 oktober aangekondigd. De daadwerkelijke verkoop zou dan op vrijdag 6 november zijn.

Die datum komt niet zomaar uit de lucht vallen. Apple Stores zouden namelijk voor 5 en 6 november wat grote aanpassing gaan krijgen. Mogelijk worden de winkels dan klaargemaakt voor de komst van de nieuwe MacBooks.

Nieuwe MacBook Pro: meer dan alleen een touchscreen

Het touchscreen is natuurlijk de grootste verrassing, maar Apple heeft naar verluidt nog meer veranderingen in petto. Zo krijgen de nieuwe MacBook Pro-modellen een oled-scherm. Dat zorgt onder andere voor diepere zwarttinten en mooiere kleuren.

Ook worden de laptops naar verwachting dunner en lichter. Daarnaast zou de bekende inkeping bovenaan het scherm plaatsmaken voor een Dynamic Island, die ken je misschien al van recente iPhones.

Onder de motorkap worden de M5 Pro- en M5 Max-chips verwacht. Dat zijn dezelfde chips die Apple ook in de huidige MacBook Pro gebruikt.

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Apple heeft nog meer verrassingen

De MacBook Pro met touchscreen is waarschijnlijk niet het enige product dat Apple in november uitbrengt. Er wordt ook een nieuwe iPad mini met oled-scherm verwacht, samen met een iMac en een 14-inch MacBook Pro met M6-chip.

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