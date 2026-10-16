iPhone Duo: Ervaar iPhone op een nieuwe manier

Pre-order nu

Eindelijk: dit langverwachte Apple-product komt op 6 november 2026

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
16 oktober 2026, 14:44
1 min leestijd
Eindelijk: dit langverwachte Apple-product komt op 6 november 2026

Apple is van plan om een langverwacht product eindelijk uit te brengen. En dat gaat gebeuren op vrijdag 6 november 2026. Maar wat is het?

Lees verder na de advertentie.

Nieuw product van Apple verschijnt op 6 november

We wachten er al jaren op, maar nu lijkt het dan echt te gaan gebeuren. Apple komt binnenkort met een MacBook Pro die je met je vingers kunt bedienen. Deze nieuwe MacBook krijgt namelijk een touchscreen.

macbook pro update

Volgens Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg worden de nieuwe MacBooks op 27 of 28 oktober aangekondigd. De daadwerkelijke verkoop zou dan op vrijdag 6 november zijn.

Die datum komt niet zomaar uit de lucht vallen. Apple Stores zouden namelijk voor 5 en 6 november wat grote aanpassing gaan krijgen. Mogelijk worden de winkels dan klaargemaakt voor de komst van de nieuwe MacBooks.

Nieuwe MacBook Pro: meer dan alleen een touchscreen

Het touchscreen is natuurlijk de grootste verrassing, maar Apple heeft naar verluidt nog meer veranderingen in petto. Zo krijgen de nieuwe MacBook Pro-modellen een oled-scherm. Dat zorgt onder andere voor diepere zwarttinten en mooiere kleuren.

twee Apple-producten

Ook worden de laptops naar verwachting dunner en lichter. Daarnaast zou de bekende inkeping bovenaan het scherm plaatsmaken voor een Dynamic Island, die ken je misschien al van recente iPhones.

Onder de motorkap worden de M5 Pro- en M5 Max-chips verwacht. Dat zijn dezelfde chips die Apple ook in de huidige MacBook Pro gebruikt.

Apple heeft nog meer verrassingen

De MacBook Pro met touchscreen is waarschijnlijk niet het enige product dat Apple in november uitbrengt. Er wordt ook een nieuwe iPad mini met oled-scherm verwacht, samen met een iMac en een 14-inch MacBook Pro met M6-chip.

Wil je op de hoogte blijven van alle aankondigingen van Apple? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele aankondiging van Apple mist!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bron afbeelding: 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Hardware Geruchten Apple MacBook

Bekijk ook

Apple kondigt nóg een event aan: deze 3 producten komen op 28 oktober

Apple kondigt nóg een event aan: deze 3 producten komen op 28 oktober

Gisteren 14:46

MacBook Pro krijgt deze maand de grootste update óóit – en die wil je hebben

MacBook Pro krijgt deze maand de grootste update óóit – en die wil je hebben

5 oktober 2026

MacBook Ultra op komst: met deze toffe verbeteringen

MacBook Ultra op komst: met deze toffe verbeteringen

27 juli 2026

iPhone Ultra komt mogelijk in 2026 – en die wordt héél duur

iPhone Ultra komt mogelijk in 2026 – en die wordt héél duur

16 april 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple MacBook
Apple MacBook

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren