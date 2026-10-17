CarPlay is de handigste manier om je iPhone in de auto te gebruiken. Meestal heb je echter een kabeltje nodig om je iPhone met je autoradio te verbinden. Met dongles van onder meer CarlinKit maak je je CarPlay zelfs draadloos! iPhoned zet de beste deals voor deze Apple Carplay dongles voor je op een rij.

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Draadloze CarPlay in je auto

Als er een ding is dat we niet meer uit onze auto’s willen missen, dan is dat wel CarPlay. Je sluit je iPhone aan op je autoradio en vervolgens neemt iOS het hele scherm over. Op die manier gebruik je je iPhone op een veilige manier in de auto, en met dezelfde interface die je gewend bent.

Maar, CarPlay werkt meestal alleen met een kabel. Op zich handig, want zo laadt je iPhone meteen op terwijl je autorijdt. Tegelijkertijd laat dat CarPlay meteen wat minder modern aanvoelen. Hoe cool zou het zijn om in je auto te stappen en er automatisch CarPlay op het scherm verschijnt? Apple heeft er een techniek voor, CarPlay Wireless, maar deze vind je vooral in heel dure auto’s.

Gelukkig zijn er tegenwoordig slimme dongles ontwikkeld waarmee je Apple CarPlay draadloos kunt gebruiken, zelfs in een Opel Corsa. Tijdens Black Friday zijn er mooie deals te vinden op deze handige dongles. Hieronder vind je twee topkeuzes: de beste dongle voor optimale prestaties en de dongle met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De beste verhouding tussen prijs en kwaliteit: Buddi Play 2 Bluetooth Adapter voor Apple CarPlay

De Buddi Play 2 Carplay dongle is ontworpen voor auto’s die al een ingebouwd Apple Carplay systeem met bedrade ondersteuning hebben. Dankzij deze draadloze dongle is het niet meer nodig om je iPhone vast te houden, waardoor je veilig beide handen aan het stuur kunt houden.

Met zowel 5 GHz als 2,4 GHz verbindingen wordt een betrouwbare en snelle overdracht van muziek en andere gegevens gegarandeerd. Bovendien blijven het touchscreen van het Carplay scherm en eventuele stuurknoppen responsief en zonder vertraging. De Buddi Play 2 Bluetooth Adapter voor Apple Carplay haal je in huis bij GSMpunt van 99,95 euro voor 79,95 euro.

Goed alternatief: iMoshion Mini CarPlay-dongle

Met de imoshion Mini 2-in-1 Auto Dongle maak je Apple CarPlay of Android Auto draadloos. Zo hoef je je smartphone niet meer met een kabel op je auto aan te sluiten om te navigeren, muziek te luisteren of handsfree te bellen.

Je sluit de compacte dongle aan op de USB-A- of USB-C-poort van je auto. Na de eenmalige installatie maakt je telefoon automatisch verbinding zodra je instapt. Ook de bediening via de knoppen op je stuur blijft gewoon werken.

De dongle is geschikt voor iPhones vanaf de iPhone 6 met iOS 10 of nieuwer en Android-smartphones met Android 11 of hoger die Android Auto ondersteunen. Let wel op: je auto moet al beschikken over een bekabelde versie van Apple CarPlay of Android Auto. De dongle voegt deze functies dus niet toe aan auto’s die ze nog niet ondersteunen. De imoshion Mini 2-in-1 Auto Dongle is verkrijgbaar bij Smartphonehoesjes.nl voor slechts 34,99 euro.

De meest luxe optie: CarlinKit TBOX

Deze CarlinKit Smart Box maakt van je auto een slimme multimediahub. Met deze dongle kun je bedrade CarPlay en Android Auto draadloos gebruiken, zodat je geen gedoe meer hebt met kabels. Daarnaast kun je populaire apps zoals Netflix en YouTube direct op het scherm van je auto bekijken, ideaal voor entertainment tijdens pauzes of wanneer je geparkeerd staat.

De installatie is eenvoudig: je sluit de dongle aan op de USB-poort van je auto en volgt de instructies op het scherm. Dankzij de snelle processor werkt alles soepel en kun je zonder onderbrekingen schakelen tussen navigatie, muziek en streaming. Zo maak je van elke autorit een nog prettigere ervaring.

De Smart Box van CarlinKit is met een prijs van 149,99 euro zeker niet de goedkoopste optie voor Apple CarPlay draadloos in je auto, maar wel de optie met de meeste mogelijkheden.

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Nog geen Apple CarPlay in je auto?

Alleen recente auto’s hebben CarPlay, maar wil jij de handige functies ook in je oudere auto? Dat kan! Daarvoor vervang je jouw huidige 2 Din-autoradio voor een schermpje, maar er zijn ook schermpjes te verkrijgen die je bovenop je dashboard zet. We hebben er enkele voor je op een rij gezet.

CarPlay instellen

Wil je nog meer weten over Apple CarPlay, bijvoorbeeld hoe je het instelt en aan je voorkeuren aanpast? Daar hebben we deze handige video voor gemaakt.

Wat is de beste draadloze CarPlay-dongle? De meest luxe optie is de Carlinkit-dongle. Deze maakt van het schermpje in je auto namelijk een multimediahub en kan je – als je geparkeerd staat – zelfs Netflixen of een YouTube-video bekijken. Is dit allemaal niet nodig? Dan volstaat de Buddi Play 2 ook. Die is een stukje goedkoper, maar maakt Apple Carplay ook eenvoudig draadloos. Kan Apple CarPlay in elke auto? In principe kan Apple CarPlay in elke auto, maar hiervoor heb je wel een infotainment-schermpje nodig met ondersteuning voor CarPlay. Oudere modellen hebben deze vaak niet, maar kan wel geïnstalleerd worden. Vervolgens hoef je alleen nog je iPhone met een kabeltje aan het systeem te hangen en CarPlay wordt opgestart, of kies voor één van de handige dongles in deze lijst om het draadloos te maken. Is Apple CarPlay gratis? Ja, Apple CarPlay is gratis. Er is geen apart abonnement nodig om gebruik te maken van de functie. Wel moet je auto ondersteuning bieden voor de software. Hoe kan ik bekabelde CarPlay draadloos maken? Dat doe je door een CarPlay-dongle te installeren in je auto. Heb je dat eenmaal gedaan, dan wordt er automatisch verbinding gemaakt zodra je in je auto stapt.

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