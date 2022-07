CarPlay is de handigste manier om je iPhone in de auto te gebruiken. Meestal heb je echter een kabeltje nodig om je iPhone met je autoradio te verbinden. Met dongles van onder meer CarlinKit maak je je CarPlay zelfs draadloos!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Draadloze CarPlay in je auto

Als er een ding is dat we niet meer uit onze auto’s willen missen, dan is dat wel CarPlay. Je sluit je iPhone aan op je autoradio en vervolgens neemt iOS het hele scherm over. Op die manier gebruik je je iPhone op een veilige manier in de auto, en met dezelfde interface die je gewend bent.

Maar, CarPlay werkt meestal alleen met een kabel. Op zich handig, want zo laadt je iPhone meteen op terwijl je autorijdt. Tegelijkertijd laat dat CarPlay meteen wat minder modern aanvoelen. Hoe cool zou het zijn om in je auto te stappen en er automatisch CarPlay op het scherm verschijnt? Apple heeft er een techniek voor, CarPlay Wireless, maar deze vind je vooral in heel dure auto’s.

Gelukkig zijn er slimme accessoiremakers die een dongle voor draadloze CarPlay hebben ontwikkeld. Hiermee krijg je zelfs draadloze CarPlay in je Opel Corsa. Hieronder zetten we twee dongles op een rij: de beste dongle, en de dongle met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit.

De meest luxe optie: CarlinKit CarPlay AI Box

De beste en meest betrouwbare manier om je auto achteraf met CarPlay Wirless uit te rusten, is de CarlinKit CarPlay Ai Box. Dit kleine kastje verbind je met de usb-aansluiting in je auto, daarna maak je bij de CarPlay-opties verbinding op je iPhone. Het grote voordeel van de AI Box is zijn razendsnelle processor en veel geheugen. Dit voorkomt vertragingen en haperingen op het scherm van je autoradio. Want ook al is CarPlay in principe niets meer dan een videostream vanaf je iPhone – voor een soepele ervaring heb je wel goede hardware nodig.

Daarnaast heeft de CarlinKt CarPlay AI Box nog aanvullende snufjes. Dankzij de ingebouwde sim-kaartslot maak je er gemakkelijk een 4G-mifi-router van voor onderweg. Extra handig op vakantie met de auto.

De CarPlay AI Box van CarlinkIt is met een prijs van 265 euro zeker ook niet de goedkoopste optie voor draadloze CarPlay in je auto, maar wel de optie met de meeste mogelijkheden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste verhouding tussen prijs en kwaliteit: Flowkey 5GHz Draadloos CarPlay Dongle

Vind een mifi-router maar overbodige luxe? Een minimale hapering van CarPlay is niet zo erg? Dan is de Flowkey 5GHz Draadloos CarPlay Dongle wellicht de juiste optie voor jou! In de basis werkt die precies zoals de CarPlay AI Box van hierboven. Alleen is de processor dus ietwat trager en je maakt er geen wifi-hotspot mee.

Dat maakt hem met een prijs van slechts € 84,99 wel een stuk goedkoper. Wil je dus ‘gewoon CarPlay Wireless’ in je auto? Ga voor de Flowkey 5GHz Draadloos CarPlay Dongle. Die lijkt op dit moment zelfs in de aanbieding te zijn overigens.

CarPlay instellen

Wil je nog meer weten over Apple CarPlay, bijvoorbeeld hoe je het instelt en aan je voorkeuren aanpast? Daar hebben we deze handige video voor gemaakt.