Iedereen heeft het over deze nieuwe serie (en die staat níét op Netflix)

Een populaire serie die in oktober is uitgebracht staat niet op Netflix. Bij deze streamingdienst betaal je veel minder en kijk je wél naar de nieuwe serie.

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Nieuwe serie op Prime Video

De herfstmaanden zijn aangebroken! Dat betekent dat het voor veel mensen weer tijd is om naar hun favoriete series en films te kijken. Populaire streamingdiensten als Netflix spelen daarop in met grote releases in oktober, november en december. Verrassend genoeg zie je de meest besproken serie van het moment niet op Netflix, maar op Prime Video. Bij de streamingdienst kijk je sinds 7 oktober 2026 naar een nieuwe verfilming van Carrie.

Oktober staat natuurlijk in het teken van Halloween en daar speelt Prime Video slim op in. Carrie is gebaseerd op het boek van Stephen King, dat in 1974 verscheen. Sindsdien is het boek meerdere keren verfilmd, maar daar komt nu een complete serie bij. Het is inmiddels duidelijk dat de serie op Prime Video aanslaat, want Carrie blijkt enorm populair. Heb jij nog geen Prime Video? Dan hebben we goed nieuws: de streamingdienst is namelijk veel goedkoper dan onder andere Netflix.

Prime Video is heel goedkoop

Prime Video is de streamingdienst van Amazon. Je betaalt maandelijks slechts 4,99 euro voor Prime Video, voor die prijs krijg je het basisabonnement met reclames. Wil je een reclamevrije ervaring? In dat geval kun je ook iets meer betalen, voor 2,99 euro extra per maand krijg je geen advertenties meer te zien. Dat is veel goedkoper dan bijvoorbeeld Netflix, waar je minimaal 9,99 euro per maand betaalt voor het basisabonnement met de laagste beeldkwaliteit. Je kunt Prime Video bovendien gratis proberen. Hier kijk je kosteloos naar de serie waar nu iedereen over praat:

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Het is geen verrassing dat Carrie zo populair is, want het verhaal is bij veel kijkers al bekend. De serie draait om Carrie White, die op haar middelbare school wordt gepest en daarnaast een moeilijke thuissituatie heeft. Niemand weet dat ze over speciale krachten beschikt, die in de horrorserie uiteindelijk behoorlijk uit de hand lopen. De serie bestaat uit acht afleveringen en is gemaakt door Mike Flanagan. Hij maakte eerder al bekende series als The Haunting of Hill House en Midnight Mass.

Zo kijk je gratis naar Carrie

De serie Carrie bestaat uit acht afleveringen, die sinds 7 oktober allemaal te zien zijn op Prime Video. Dat maakt de serie perfect voor een marathon tijdens Halloween. Ben jij benieuwd naar de nieuwe horrorserie? Dan hebben we goed nieuws, want je kunt de serie zelfs helemaal gratis kijken. Prime Video krijg je tijdelijk helemaal gratis als je klant bent bij KPN. Klanten van de provider kunnen Prime Video zonder kosten activeren via hun account. Bekijk hier waar je Prime Video gratis krijgt bij KPN:

Om toegang te krijgen tot Prime Video moet je Amazon Prime toevoegen via MijnKPN. Zo kun je niet alleen Carrie en andere titels op Prime Video kijken, maar krijg je ook voordelen als gratis verzending bij Amazon en toegang tot Prime Gaming. Klanten van KPN krijgen drie maanden lang gratis toegang tot Amazon Prime. Dat is lang genoeg om alle afleveringen van Carrie te kijken én meer films of series te proberen. Heb je geen abonnement op KPN? Dan ben je wel aangewezen op het voordelige basisabonnement van Prime Video. Bekijk hier meer over de voordelen van providers: