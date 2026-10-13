Verrassend: deze nieuwe iPhone is nu al véél populairder dan verwacht

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2026 aangekondigd, waarvan één nu al populairder is dan eerder werd verwacht. Om deze iPhone gaat het!

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Nieuwe iPhones van 2026

De nieuwe iPhones van 2026 zijn aangekondigd! Vorige maand presenteerde Apple de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Duo. De iPhone 18-modellen liggen sinds vrijdag 18 september in de winkels, de iPhone Duo volgt deze maand. Apple heeft de eerste vouwbare iPhone dus nog niet officieel uitgebracht, maar de iPhone is nu al populairder dan het bedrijf eerder had verwacht. Om die reden verhoogt Apple de productie van de compleet nieuwe iPhone Duo.

Volgens eerdere geruchten lag de productie van de iPhone Duo relatief laag. Dat heeft te maken met meerdere factoren, zo is het productieproces van de iPhone Duo veel moeilijker door het vouwbare scherm. Apple hanteert hoge eisen voor het vouwbare display, waardoor niet alle modellen van de iPhone Duo door de kwaliteitscontrole komen. De iPhone Duo is bovendien enorm duur, dus het was de verwachting dat het toestel niet heel populair zou worden. Daar komt Apple nu van terug, want het bedrijf gaat naar verluidt maar liefst 30 procent meer modellen van de iPhone Duo fabriceren.

iPhone Duo nu al populair

Uit eerdere rapporten werd duidelijk dat Apple dit jaar tussen de zes en zeven miljoen modellen van de iPhone Duo zou produceren. Dat is veel minder in vergelijking met bijvoorbeeld de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, waarvan Apple ongeveer twintig miljoen modellen fabriceert. Nu blijkt dat de vraag naar de iPhone Duo hoger is dan verwacht, waardoor Apple de productie flink verhoogt. Het is de verwachting dat er nu ongeveer tien miljoen uitvoeringen van de iPhone Duo worden gemaakt in 2026.

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Het is een opvallende keuze van Apple, omdat de voorverkoop van de vouwbare iPhone nog niet is begonnen. Toch verwacht Apple dat de vraag naar de iPhone Duo hoger zal zijn dan eerder verwacht. Het bedrijf baseert zich waarschijnlijk op de eerste indrukken en de eerste aanmeldingen voor de pre-order. Het is verrassend dat de iPhone Duo zo populair wordt volgens het bedrijf, omdat je maar liefst 2399 euro betaalt voor het basismodel van de compleet nieuwe iPhone.

Pre-order van de iPhone Duo

Voor die beginprijs krijg je de A20 Pro-chip, een 5,4-inch en een 7,6-inch scherm, twee 48-megapixelcamera’s en 256 GB aan opslagruimte. De iPhone Duo draait op een aangepaste versie van iOS 27, waarin je veel makkelijker kunt multitasken. Zo is het voor het eerst mogelijk om twee applicaties naast elkaar te draaien op de iPhone. Met de iPhone Duo krijg je dus in principe een iPhone en een iPad mini in één apparaat.

Ben jij benieuwd naar de compleet nieuwe iPhone Duo? Of ben je van plan om de eerste vouwbare iPhone ooit te kopen? In dat geval moet je er snel bij zijn, want de voorraad gaat bij de release waarschijnlijk beperkt zijn. De levertijden kunnen snel oplopen, zeker als je de iPhone Duo pas na de pre-order koopt. De voorverkoop begint op vrijdag 16 oktober 2026 om 14.00 uur. Wil jij de iPhone Duo als eerste in huis hebben, maar niet de hoofdprijs betalen? Bekijk hier waar je de iPhone Duo voordeliger haalt in combinatie met een abonnement:

iPhone Duo met abonnement

Ben je tevreden over je huidige abonnement? Je kunt de iPhone Duo dan ook als los toestel aanschaffen. Je moet dan wel de hele toestelprijs in één keer betalen, maar zit vervolgens niet vast aan een hoog maandbedrag. Dat is de beste optie als je jouw maandelijkse lasten zo laag mogelijk probeert te houden. Wil je weten bij welke aanbieders je de iPhone Duo als los toestel kunt halen? Deze webshops doen mee met de pre-order van de iPhone Duo:

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.