Deze populaire iPhone-app krijgt een grote update (in iOS 27.2)

Apple werkt aan een flinke verbetering voor een populaire iPhone-app in iOS 27.2 – er verandert meer dan je misschien zou verwachten.

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In de nieuwste bèta van iOS 27.2 zijn verschillende vernieuwingen ontdekt voor de app Apple Boeken. Apple geeft de iPhone-app een frisser uiterlijk en voegt tegelijkertijd een aantal praktische functies toe.

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Een van de veranderingen is een nieuwe voortgangsbalk. Daarmee zie je tijdens het lezen gemakkelijker hoe ver je in een boek bent en hoeveel pagina’s je nog te gaan hebt. Vooral bij langere boeken is dat een handige toevoeging.

Vernieuwd menu

Ook het menu tijdens het lezen krijgt een upgrade. De knop rechtsonder heeft plaatsgemaakt voor een nieuw pictogram met drie streepjes. Het menu sluit bovendien beter aan bij de Liquid Glass-interface van iOS 27.

Verder verandert de positie van verschillende knoppen in de iPhone-app. Zo staat de bladwijzer voortaan rechtsboven als losse knop. Je hoeft daardoor niet eerst een menu te openen om een pagina op te slaan. Ook de navigatie is aangepast. De sluitknop staat linksboven, de terugknop is linksonder te vinden en bovendien een stukje groter.

iPhone Duo

Apple lijkt de iPhone-app ook alvast klaar te maken voor de iPhone Duo. De vouwbare iPhone beschikt over een groter scherm, waardoor lezen op het toestel een stuk aantrekkelijker moet worden. Dat grotere scherm biedt bovendien ruimte voor nieuwe mogelijkheden binnen Apple Boeken.

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iOS 27.2

iOS 27.2 is momenteel nog in bèta, maar Apple zal de update waarschijnlijk later deze maand voor iedereen uitbrengen. Naast de vernieuwingen in Apple Boeken bevat iOS 27.2 ook andere verbeteringen, waaronder aanpassingen aan de Gezondheid-app en verschillende andere Apple-apps. Het belooft daarmee een interessante tussentijdse update te worden. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!