Deze populaire iPhone-app krijgt een grote update (in iOS 27.2)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
7 oktober 2026, 12:02
2 min leestijd
Deze populaire iPhone-app krijgt een grote update (in iOS 27.2)

Apple werkt aan een flinke verbetering voor een populaire iPhone-app in iOS 27.2 – er verandert meer dan je misschien zou verwachten.

Lees verder na de advertentie.

Deze populaire iPhone-app krijgt een grote update

In de nieuwste bèta van iOS 27.2 zijn verschillende vernieuwingen ontdekt voor de app Apple Boeken. Apple geeft de iPhone-app een frisser uiterlijk en voegt tegelijkertijd een aantal praktische functies toe.

Apple Books

Apple Books

Apple

Gratis via App Store

Een van de veranderingen is een nieuwe voortgangsbalk. Daarmee zie je tijdens het lezen gemakkelijker hoe ver je in een boek bent en hoeveel pagina’s je nog te gaan hebt. Vooral bij langere boeken is dat een handige toevoeging.

iphone-app

Vernieuwd menu

Ook het menu tijdens het lezen krijgt een upgrade. De knop rechtsonder heeft plaatsgemaakt voor een nieuw pictogram met drie streepjes. Het menu sluit bovendien beter aan bij de Liquid Glass-interface van iOS 27.

Verder verandert de positie van verschillende knoppen in de iPhone-app. Zo staat de bladwijzer voortaan rechtsboven als losse knop. Je hoeft daardoor niet eerst een menu te openen om een pagina op te slaan. Ook de navigatie is aangepast. De sluitknop staat linksboven, de terugknop is linksonder te vinden en bovendien een stukje groter.

iPhone duo prijzen

iPhone Duo

Apple lijkt de iPhone-app ook alvast klaar te maken voor de iPhone Duo. De vouwbare iPhone beschikt over een groter scherm, waardoor lezen op het toestel een stuk aantrekkelijker moet worden. Dat grotere scherm biedt bovendien ruimte voor nieuwe mogelijkheden binnen Apple Boeken.

iOS 27.2

iOS 27.2 is momenteel nog in bèta, maar Apple zal de update waarschijnlijk later deze maand voor iedereen uitbrengen. Naast de vernieuwingen in Apple Boeken bevat iOS 27.2 ook andere verbeteringen, waaronder aanpassingen aan de Gezondheid-app en verschillende andere Apple-apps. Het belooft daarmee een interessante tussentijdse update te worden. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps iPhone iPad Apple iPhone Duo

Bekijk ook

Deze 5 verborgen functies van de iPhone Duo heeft Apple nog níét onthuld

Deze 5 verborgen functies van de iPhone Duo heeft Apple nog níét onthuld

29 september 2026

iPhone Duo scherm is perfect om te multitasken: dit zijn de voordelen

iPhone Duo scherm is perfect om te multitasken: dit zijn de voordelen

2 oktober 2026

Nieuw record: deze iPhones kosten nu meer dan 3000 (!) euro

Nieuw record: deze iPhones kosten nu meer dan 3000 (!) euro

18 september 2026

De iPhone heeft deze week de grootste update óóit gekregen (iPhone-nieuws #37)

De iPhone heeft deze week de grootste update óóit gekregen (iPhone-nieuws #37)

11 september 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone Duo
Apple iPhone Duo

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren