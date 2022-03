Gerucht: Face ID onder het scherm komt pas op de iPhone 16 in 2024

Ben je klaar met de notch en wil je liever ook geen gaatjes in je scherm? Volgens dit gerucht zul je nog even moeten wachten op die all screen-iPhone waar je van droomt. De iPhone 16 wordt namelijk pas de eerste iPhone met de Face ID-sensoren onder het scherm.

De ‘perfecte’ iPhone laat nog even op zich wachten

iPhones hebben al sinds de iPhone X in 2017 een notch. Dit is hapje uit het scherm, waarin de selfacamera en Face ID-sensoren zijn weggewerkt. Met de komst van de iPhone 13 werd deze notch eindelijk een stukje kleiner en de iPhone 14 Pro lijkt de notch te gaan vervangen voor twee kleine gaatjes in het scherm. Maar wanneer gaan we nu eindelijk die all screen-iPhone van onze dromen zien?

Volgens bekende lekker Ross Young verdwijnen de Face ID-sensoren pas onder het scherm op de iPhone 16. Dat duurt dus nog minstens 2,5 jaar. Het gerucht gaat tegen een eerder gerucht van The Elec in. Deze bron stelde namelijk dat de iPhone 15 in 2023 al Face ID-sensoren onder het scherm zou krijgen.

Het vermeende design van de iPhone 14 pro (Max)

Young zegt echter dat de gehele iPhone 15-serie twee gaatjes in het scherm krijgt, net als de iPhone 14 Pro. Dat betekent een pilvormig gat voor de Face ID-sensoren en een cirkelvormige uitsparing voor de selfiecamera. Apple heeft op deze manier iets langer de tijd om ervoor te zorgen dat Face ID optimaal werkt, ook als de sensoren onder het scherm liggen.

Over de toekomst van de selfiecamera wordt in het gerucht niets gezegd. Het is dus nog maar de vraag of ook deze uiteindelijk onder het scherm verdwijnt. Huidige smartphones met under display-selfiecamera’s leveren flink in op fotokwaliteit. Wij denken niet dat Apple deze concessie zou doen – uiteindelijk vindt de fabrikant vast en zeker een oplossing zonder (of met minimale) nadelen.

Meer over Apples smartphone van de toekomst

De iPhone wordt ieder jaar weer beter en geavanceerder. Deze ontwikkeling stopt nooit – en dus is het interessant om alvast na te denken over de iPhone van de toekomst. Zo gaan er geruchten over een iPhone met een behuizing van titanium, waardoor hij steviger wordt dan ooit. Ook zou de iPhone 15 een periscooplens krijgen, waarmee gebruikers heel ver kunnen zoomen.

