De populairste smartphone van 2023 is een iPhone (maar welke?)

Het is natuurlijk geen verrassing dat een iPhone de populairste smartphone van 2023 is. Maar welke iPhone is het dan?

De populairste smartphone van 2023 is een iPhone

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de populairste smartphone van 2023 is de iPhone 14 Pro Max. Dit toestel is maar liefst 34 miljoen keer verkocht. En het wordt nog interessanter, want de top 5 bestaat alleen uit iPhones.

Wanneer je de lijst hieronder bekijkt zie je dat de iPhone 14 Pro Max net gewonnen heeft van de iPhone 15 Pro Max. De iPhone 14 maakt dan de top 3 van de populairste iPhone in 2023 af. De eerste niet-Apple smartphone zien je pas op plek 6.

Wanneer je de top 10 nog verder bekijkt zie je dat er eigenlijk alleen maar iPhones en Samsung-telefoons in staan. Van merken als OnePlus en Nothing ontbreekt elk spoor. Net als de iPhone 14-reeks wist de recent verschenen iPhone 15 drie plekken te bemachtigen in de lijst. Alleen de iPhone 15 Plus en iPhone 14 Plus zijn niet in de top 10 terug te vinden.

Bij Samsung staat de Samsung A14 4G het hoogst genoteerd. Dit is een populair budgettoestel dat inmiddels voor nog geen 150 euro te koop is. Dat toestel is net zo vaak verkocht als de iPhone 15 Pro: 21 miljoen keer.

iPhone 14 Pro Max in het kort

De populairste smartpone van 2023 is de eerste iPhone die geen inkeping aan de bovenkant van het scherm heeft. In plaats daarvan is er een ovale uitsparing die Apple het ‘Dynamic Island’ noemt. Afhankelijk van wat je met je iPhone doet, verandert dit ‘eiland’ van weergave.

Het was ook de eerste iPhone met een 48 megapixel-camera. Dat is een flinke stap vooruit ten opzichte van de voorgangers, die het altijd met ‘slechts’ een 12 megapixel-kwaliteit moesten doen. Grofweg geldt dat hoe meer megapixels een camera heeft, hoe meer informatie (en dus details) foto’s bevatten.

iPhone 14-reeks kwam uit in september 2022. Maar dankzij de razendsnelle A16-chip kun je nog jaren vooruit met dit toestel. Het mooie is dat de iPhone 14 Pro Max ook een stuk goedkoper is geworden. De oorspronkelijke adviesprijs was 1479 euro, maar nu is hij aardig in prijs gezakt. Check voor de beste prijzen hieronder.