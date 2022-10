iPhone 15 Pro gerucht: ‘Meer RAM, usb-c en periscoopcamera’

De iPhone 14 is pas net uit of we horen al weer nieuwe geruchten over de iPhone 15 Pro. Deze specificaties worden er verwacht in het nieuwe vlaggenschip van 2023 van Apple.

iPhone 15-geruchten nu al weer in de ronde

Het lijkt een gek beeld. De iPhone 14 Pro is pas een maand op de markt, of we zien al weer geruchten opduiken rondom het nieuwe vlaggenschip van Apple. Het Taiwanese onderzoeksbureau TrendForce verspreidt het gerucht dat de iPhone 15 Pro 8GB RAM gaat krijgt. Daarnaast verwacht het bureau in dit vlaggenschip een usb-c-aansluiting en een grote camera-verbetering. In dit artikel lichten wij deze geruchten verder toe.

iPhone 15 Pro krijgt 8GB aan RAM

Volgens TrendForce gaat Apple in 2023 met de iPhone 15 komen. Deze line-up zou volgens het onderzoeksbureau uit dezelfde vier modellen bestaan. Volgens de verwachtingen krijgen alleen de twee Pro-modellen de nieuwste processor van Apple. Dit betekent dat de iPhone 15 Pro (Max) uitgerust gaat zijn met een ‘A17 Bionic-chip’. De andere twee ‘normale’ iPhone 15-modellen krijgen de welbekende A16-chip, die we nu al in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max vinden.

Met de komst van deze A17 Bionic-chip meent TrendForce dat er 8GB aan werkgeheugen in de iPhone 15 Pro gaat zitten. De huidige vlaggenschepen hebben 6GB RAM. Dat is voor de huidige eisen van een telefoon meer dan genoeg. We zijn dus enorm benieuwd wat Apple gaat doen met 8GB werkgeheugen.

‘Ook usb-c en periscoopcamera in de Pro-modellen’

Het moet haast wel; de overstap van een Lightning-poort naar een usb-c-aansluiting. De Europese Unie nam eerder dit jaar een wet aan die een dergelijke verandering vereist. De iPhone 15 móét nu wel usb-c krijgen. Over een ander iPhone 15 Pro-gerucht zijn we misschien wel nóg enthousiaster. Het onderzoeksbureau onderstreept namelijk geruchten over een toffe camera-functie die we al eerder hoorden.

De iPhone 15 Pro (Max) moet een periscoopcamera gaan krijgen. Met deze techniek, waarbij de camera horizontaal in een iPhone ligt, kan de telefoon van Apple maar liefst 10x optisch inzoomen. Ook zorgt het ervoor dat deze nieuwste iPhone een natuurlijke(re) scherptediepte kan gaan vastleggen. Apple zal de iPhone 15 line-up waarschijnlijk in september 2023 aankondigen.

