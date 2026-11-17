Iedere keer je iPhone aansluiten als je in de auto stapt? Met deze kleine gadget is dat verleden tijd. De Buddi Play 3 maakt Apple CarPlay draadloos en is tijdens Black Friday ook nog eens flink goedkoper. Je bespaart nu 20 euro!

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Nooit meer gedoe met kabeltjes in de auto

Apple CarPlay is ontzettend handig. Je gebruikt Google Maps, Apple Kaarten, Spotify en andere favoriete iPhone-apps gewoon op het scherm van je auto. Maar er is één ergernis: in veel auto’s moet je eerst je iPhone met een kabel aansluiten voordat CarPlay werkt. Zelfs als je maar vijf minuten onderweg bent.

Met de Buddi Play 3 behoort dat gedoe tot het verleden. Dit kleine apparaatje steek je in de usb-poort van je auto, waarna je iPhone automatisch draadloos verbinding maakt. Je kunt je telefoon dus gewoon in je broekzak of tas laten zitten. En het mooiste? Je hoeft hiervoor geen nieuwe auto te kopen.

Tijdens Black Friday heeft gsmpunt een mooie aanbieding. Normaal betaal je € 99,95 voor de Buddi Play 3, maar nu haal je hem voor slechts € 79,95 in huis. Dat is 20 procent korting!

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Je iPhone maakt binnen drie seconden verbinding

Er zijn meer adapters waarmee je CarPlay draadloos kunt maken, maar die werken niet allemaal even goed. Soms duurt het lang voordat je iPhone verbinding maakt of valt de verbinding onderweg plotseling weg. Vooral als je aan het navigeren bent, is dat behoorlijk vervelend.

De Buddi Play 3 laat zien dat het ook anders kan. Binnen ongeveer drie seconden verschijnt CarPlay al op het autoscherm. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de Buddi Play 2, die hiervoor nog zo’n tien seconden nodig had. Bovendien werkt de verbinding altijd zonder haperingen of onverwachte onderbrekingen.

Dat komt onder andere doordat de Buddi Play 3 gebruikmaakt van Bluetooth 5.4 en wifi 6. Deze moderne verbindingstechnieken dragen bij aan een snelle en stabiele verbinding tussen je iPhone en het infotainmentsysteem. Zo verschijnen je navigatie, muziek en andere CarPlay-apps soepel op het scherm.

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Klein genoeg om gewoon te laten zitten

Ook het ontwerp is flink verbeterd. De eerste twee Buddi Play-modellen waren kleine kastjes die met een kabel aan de auto werden verbonden. De Buddi Play 3 lijkt juist op een compacte usb-stick die je rechtstreeks in de aansluiting steekt.

Dat ziet er een stuk netter uit, vooral als de usb-poort op een zichtbare plek in je dashboard zit. Bovendien heeft Buddi het plastic van de vorige generaties ingeruild voor aluminium. Daardoor voelt het apparaatje degelijker aan en krijgt het een wat luxere uitstraling.

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Eén handige knop lost nóg een ergernis op

De Buddi Play 3 heeft nog een handige functie, vooral als je de auto deelt met je partner of een ander gezinslid. Bij veel draadloze CarPlay-adapters is het namelijk behoorlijk omslachtig om tussen twee telefoons te wisselen.

Daar heeft Buddi iets op bedacht. Op de dongle zit een fysieke knop waarmee je naar het selectiescherm gaat. Vervolgens kies je met welke gekoppelde telefoon je verbinding wilt maken. Zo hoef je niet steeds in de instellingen van je iPhone te duiken.

En heeft je partner geen iPhone, maar een Android-toestel? Ook dat is geen probleem. De Buddi Play 3 ondersteunt namelijk zowel Apple CarPlay als Android Auto. Je kunt dus allebei draadloos gebruikmaken van het scherm in de auto.

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Installeren is binnen een paar minuten geregeld

Je hoeft gelukkig geen technische kennis te hebben om de Buddi Play 3 te installeren. Je steekt de dongle in de usb-aansluiting die je normaal voor CarPlay gebruikt. Dankzij de meegeleverde adapter werkt hij met zowel usb-a- als usb-c-poorten.

Vervolgens open je op je iPhone ‘Instellingen>Algemeen>CarPlay’ en selecteer je de Buddi Play 3. Controleer of de koppelcodes overeenkomen en bevestig de verbinding. Dat hoef je maar één keer te doen. De volgende keer dat je de auto start, maakt je iPhone automatisch draadloos verbinding.

Let wel op: je auto moet al ondersteuning hebben voor bedrade Apple CarPlay. De Buddi Play 3 maakt die bestaande verbinding draadloos, maar voegt geen CarPlay toe aan auto’s die de functie helemaal niet hebben. Kun je CarPlay nu al met een kabel gebruiken? Dan is deze dongle daarvoor bedoeld.

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Hier scoor je de Buddi Play 3 met 20% korting

Wil je af van dat kabeltje dat je bij iedere autorit opnieuw moet aansluiten? Dan is de Buddi Play 3 een bijzonder handige upgrade voor je auto. Vooral de razendsnelle verbinding, het compacte ontwerp en de mogelijkheid om eenvoudig tussen twee telefoons te wisselen maken deze gadget interessant.

En dankzij Black Friday hoef je er nu minder voor te betalen. Bij gsmpunt is de Buddi Play 3 namelijk afgeprijsd van € 99,95 naar € 79,95. Je bespaart daarmee 20 euro en de korting wordt automatisch toegepast. Een kortingscode invoeren is dus niet nodig.

Bovendien krijg je vijf jaar garantie op het apparaatje. Zo kun je ook de komende jaren genieten van draadloze Apple CarPlay, zonder steeds met kabeltjes in de weer te zijn. Via de onderstaande knop bekijk je de aanbieding bij gsmpunt.

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