iPhone 15 móét nu wel usb-c krijgen (en dit is waarom)

De kogel is door de kerk: Apple moet de iPhone 15 nu wel usb-c geven. De EU heeft nu definitief een akkoord gegeven en daarom moeten alle nieuwe elektronische apparaten in 2024 een usb-c aansluiting hebben.

Usb-c voor alle elektronische apparaten in 2024

We schreven onlangs dat de Europese Unie een akkoord had bereikt over een gemeenschappelijke oplaadpoort voor alle smartphones. Alle nieuwe elektronische apparaten moeten in november 2024 een usb-c aansluiting krijgen. De Europese Unie heeft gisteren definitief ingestemd met deze wet.

De wet maakt een usb-c poort verplicht voor een groot aantal elektronische apparaten voor consumenten, waaronder de iPhone en AirPods. De wet is nu officieel aangenomen en zal 20 dagen na publicatie in werking treden. De regels zullen precies 24 maanden na die datum van toepassing zijn.

iPhone 15 usb-c

Hoewel de regels dus pas in november 2024 van toepassing zijn, is het toch waarschijnlijk dat Apple de overstap naar usb-c bij de iPhone 15 al gaat maken. Op Macs zien we al usb-c poorten sinds 2015 en op de iPad stapte Apple in 2018 al over van Lightning naar usb-c.

Zowel Apple-analist Ming-Chi Kuo als Bloombergs Mark Gurman geloven dat Apple momenteel een versie van de iPhone test met usb-c in plaats van Lightning. Kuo denkt dat Apple vanaf de iPhone 15 overschakelt op usb-c om zo meer tijd te hebben voor het overstappen van de aansluiting op andere apparaten. Nu de wet definitief is, is het ook zeer waarschijnlijk dat Apple hier mee doorgaat.

Draadloos opladen

De EU heeft overigens een vergelijkbaar doel voor draadloos opladen, om te voorkomen dat consumenten vastzitten aan één bepaalde techniek en om de hoeveelheid elektronisch afval verminderen. Het is niet duidelijk of het MagSafe-oplaadsysteem van Apple voor de iPhone en AirPods binnen dat doel valt. In 2018 heeft de Europese Commissie geprobeerd een definitieve oplossing te realiseren, maar dat is vooralsnog niet gelukt.

