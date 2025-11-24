Zoveel snelheidsverschil zit er écht tussen oude en nieuwe iPhones

Het is natuurlijk geen verrassing dat de iPhone 17 Pro Max sneller is dan zijn voorganger, maar hoe groot is het snelheidsverschil precies?

Snelheidsverschil tussen oude en nieuwe iPhones

In een nieuwe video van het YouTube-kanaal PhoneBuff zie je hoeveel sneller iPhones elk jaar worden. Je ziet dus niet alleen het snelheidsverschil tussen de laatste nieuwe iPhone en zijn voorganger, maar ook tussen eerdere voorgangers. In de video worden namelijk de iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max en de iPhone 12 Pro Max met elkaar vergeleken.

Je hebt vast wel eens een keer een video van PhoneBuff gezien, waarin robotarmen over smartphone-schermen bewegen om te vergelijken hoe verschillende modellen dezelfde taken uitvoeren. Hoewel je kunt zeggen dat deze tests niet bepaald wetenschappelijk zijn, hebben ze we degelijk iets dat vermakelijk en opzienbarend is. Bekijk de video van het snelheidsverschil tussen de verschillende iPhone Pro Max-modellen hieronder:

Kun je de video niet zien? Klik dan hier.

Meerdere generaties

In deze nieuwste video voert PhoneBuff naar eigen zeggen zijn grootste en meest intensieve snelheidstest tot nu toe uit. Er worden zes iPhone Pro Max-generaties vergeleken, van de 12 tot en met de 17. Het experiment is een interessante manier om te visualiseren hoeveel elk apparaat jaar na jaar in prestaties is verbeterd of zelfs achteruit is gegaan. En ook om te laten zien hoe het jaarlijkse snelheidsverschil zich over meerdere generaties opstapelt.

De test omvat het verwerken van beelden, het laden van apps, het spelen van games en het uitvoeren van zwaardere workflows zoals foto- en videobewerking. De video laat zien dat prestatieverbeteringen niet zo eenvoudig zijn als je misschien zou denken. Zo houdt de iPhone 13 Pro Max zich bijvoorbeeld behoorlijk goed staande ten opzichte van nieuwere modellen, ook al wint de iPhone 17 Pro Max uiteindelijk met gemak. Het is hoe dan ook interessant om het snelheidsverschil tussen de iPhones te zien en zeker wel een paar minuten van je tijd waard!