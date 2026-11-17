Goed nieuws voor iedereen met een iPhone Duo! Apple heeft de vouwbare iPhone nu tóch Face ID gegeven. Maar daar moet je wel iets voor doen.

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iPhone Duo krijgt toch Face ID

De iPhone Duo heeft er een handige functie bij gekregen. Met de tweede bèta van iOS 27.3 maakt Apple het mogelijk om de telefoon te ontgrendelen met gezichtsherkenning. Daarvoor gebruikt de iPhone de camera aan de voorkant. Je hoeft dus niet meer iedere keer je vinger op de Touch ID-sensor te leggen.

Toch is het niet helemaal hetzelfde als Face ID op andere iPhones. De gezichtsherkenning van de iPhone Duo werkt namelijk alleen op het vergrendelscherm. Wil je betalen met Apple Pay, een wachtwoord invullen of ergens inloggen? Dan heb je nog steeds Touch ID nodig.

Bovendien kun je de gezichtsherkenning niet zomaar altijd gebruiken. Je moet de iPhone eerst ontgrendelen met je vingerafdruk of toegangscode. Daarna kun je de camera gebruiken om je telefoon te openen. Heb je de iPhone ongeveer 45 minuten niet gebruikt? Dan moet je opnieuw Touch ID gebruiken.

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Zo zet je gezichtsherkenning aan op de iPhone Duo

Wil je de nieuwe functie zelf proberen? Dan moet je wel de tweede bèta van iOS 27.3 op je iPhone Duo hebben geïnstalleerd. Vervolgens schakel je gezichtsherkenning in via de instellingen. Dat doe je zo:

Open de app ‘Instellingen’ op je iPhone Duo; Ga naar ‘Touch ID en toegangscode’; Zoek de nieuwe optie voor ontgrendelen met gezichtsherkenning ‘Unlock with Front Camera’; Schakel de functie in.

Daarna kun je je iPhone Duo ook met je gezicht ontgrendelen, zolang je onlangs Touch ID of je toegangscode hebt gebruikt.

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Nog een handige nieuwe functie

Naast Face ID heeft Apple in iOS 27.3 nog een andere handige instelling toegevoegd aan de iPhone Duo. Je kunt nu kiezen dat de iPhone Duo automatisch wordt vergrendeld wanneer je hem dichtklapt. Voorheen werd de inhoud van het scherm dan overgezet naar het scherm aan de buitenkant.

Deze nieuwe optie vind je onder ‘Scherm en helderheid’ in de Instellingen-app. De optie heet ‘Sluit om te vergrendelen’. Beide functies zijn voorlopig alleen beschikbaar in de tweede bèta van iOS 27.3.

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