Tijdens Black Friday zitten we met smart te wachten op de allerbeste Apple-deals. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe iPhone, AirPods of Apple Watch, in het artikel hieronder zie je binnen één oogopslag waar je moet zijn.
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De beste Apple Black Friday-deals
Hoewel Black Friday eigenlijk pas op 27 november valt, staat de hele maand bij veel webwinkels in het teken hiervan. De meeste zijn ondertussen al een of zelfs twee weken druk in de weer met hoge kortingen. Ook op Apple valt veel voordeel te halen.
Hieronder vertellen we je alles over waar jij je nieuwe Apple-gadget het beste in huis haalt. Gebruik de inhoudsopgave om direct naar de categorie te gaan die jij zoekt.
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iPhone 18 Pro Max: nieuwste functies met lange accuduur
De iPhone 18 Pro Max werd door Apple gepresenteerd als de iPhone met de langste accuduur ooit. Bovendien heb je een groot scherm van 6,9 inch tot je beschikking én alle functies die de reguliere 18 Pro ook heeft. Hij kwam op de markt met een flinke adviesprijs van 1629 euro, maar je haalt hem bij bol.com plaza voor € 1.489,-. Hieronder zetten we de overige aanbiedingen voor je op een rijtje.
Als je sport, is het handig om je activiteit bij te kunnen houden. Zo weet je precies of het werk dat je doet ook loont of wat je hartslag tijdens een training doet. Elke stap, en andere beweging die je maakt, wordt op de Apple Watch nauwkeurig bijgehouden. Voor iedereen is er wel een slim klokje: voor de fanatieke sporter zijn er de Ultra-modellen.
Wil je juist een zo goedkoop mogelijke Apple Watch, kijk dan eens naar de SE-versies. Deze is voor de meeste mensen voldoende. Gebruik maken van de nieuwste functies, doe je door te kiezen voor de Apple Watch Series 12. De Series 11 is echter ook nog altijd een goede keuze. Er zijn een aantal goede aanbiedingen voor deze smartwatches te vinden:
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AirPods-aanbiedingen
Of je nu gaat voor de AirPods Pro 3 of de AirPods 5, beide hebben noice cancellation Daardoor hoef je dus al bijna geen Pro-oortjes meer te nemen! Wel moet je het doen zonder de comfortabele oortipjes. We zetten alle aanbiedingen hieronder voor je op een rij.
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