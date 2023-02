iPhone 14 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra: de twee smartphones vergeleken

Samsung heeft het nieuwe vlaggenschip gelanceerd. Maar hoe presteert de Samsung Galaxy S23 Ultra ten opzichte van de iPhone 14 Pro Max?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Pro Max vs. Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung heeft de nieuwe Samsung Galaxy S23-reeks uitgebracht. Deze reeks bestaat uit drie toestellen: de Samsung Galaxy S23, de Samsung Galaxy S23 Plus en de Samsung Galaxy S23 Ultra. Laatstgenoemde is de high-end telefoon van Samsung en de directe concurrent van de iPhone 14 Pro (Max). De S23 Ultra is te koop voor 1399 euro, de iPhone 14 Pro Max voor € 1.379,-.

Samsung en Apple zijn nog steeds dé koplopers op de smartphonemarkt. Meer dan interessant dus om te kijken hoe deze twee telefoons zich tot elkaar verhouden. Wat zijn de verschillen tussen deze twee luxe (én dure) telefoon? Tijd voor een vergelijking tussen de Samsung Galaxy S23 Ultra en de iPhone 14 Pro Max!

Design: hoekig versus afgerond ontwerp

Het design van de twee smartphones is redelijk verschillend. De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft een erg hoekig ontwerp, terwijl de iPhone 14 Pro Max juist afgeronde hoeken heeft. In praktijk betekent dit dat de Samsung Galaxy S23 Ultra door de scherpere hoeken iets minder prettig aanvoelt als je de telefoon vasthoudt voor een langere tijd. Dit is natuurlijk makkelijk te verhelpen met een case.

De iPhone 14 Pro Max heeft een scherm van 6.7-inch, het scherm van de Samsung Galaxy S23 Ultra is ietsjes groter met 6.8-inch. De afmetingen van de smartphones zijn nagenoeg gelijk, de Samsung Galaxy S23 Ultra is iets dikker dan de iPhone 14 Pro Max. Dit zie je niet terug in het gewicht: de iPhone is namelijk met 240 gram weer net iets zwaarder dan de Galaxy S23, die weegt 233 gram.

De iPhone 14 Pro Max is te koop in vier kleuren: spacezwart, zilver, goud en dieppaars. Bij de Samsung Galaxy S23 Ultra heb je meer keuze, de telefoon is namelijk verkrijgbaar in groen, phantom black, lavendel, cream, grafiet, sky blue, limoen en rood. Beide telefoons hebben cameralenzen die uitsteken, waardoor ze niet stabiel op de tafel liggen. Een telefoonhoesje is dus zeker aan te raden.

Scherm: S23 heeft een hogere resolutie en pixeldichtheid

De iPhone 14 Pro Max heeft resolutie van 2796×1290 en doet daarmee onder voor de Samsung Galaxy S23 Ultra. De Ultra heeft een resolutie van 3088×1440. Ook de pixeldichtheid is bij de Pro Max lager: 460 ppi tegenover 500 ppi. Beide toestellen hebben een 120Hz-scherm (Apple noemt dit ProMotion), dat is ongewijzigd ten opzichte van de eerdere modellen.

De iPhone 14 Pro Max heeft een Super Retina XDR (oled) scherm, en de Galaxy S23 Ultra heeft een Amoled-scherm. Het grote voordeel van het Amoled-scherm is de helderheid, de telefoon blijft ook in de zon nog goed af te lezen. Beide schermen zijn erg energiezuinig.

Zowel de Samsung Galaxy S23 Ultra als de iPhone 14 Pro Max hebben Face ID om de telefoon te ontgrendelen. Deze camera is bij de Ultra verwerkt in het scherm bij de camera. Bij de iPhone zit die in het nieuwe Dynamic Island.

Dit is het grote verschil tussen beide telefoons: bij de Ultra is de volledige voorzijde gevuld met scherm. De iPhone 14 Pro Max heeft het Dynamic Island, dat soms nog wel eens in de weg zit. Daarnaast heeft de Samsung Galaxy S23 Ultra wél een vingerafdrukscanner.

Specs: evenveel opslagruimte, S23 Ultra heeft een betere batterij

Van binnen verschillen de telefoons behoorlijk. Bij de iPhone 14 Pro Max heb je de keuze uit 128GB, 256GB, 512GB en 1TB. Het instapmodel van de Samsung Galaxy S23 Ultra heeft 256GB, gevolgd door 512GB en 1TB. Bij geen van beide toestellingen kun je de opslag achteraf uitbreiden.

De iPhone 14 Pro Max heeft 6GB aan werkgeheugen, ongeacht de hoeveelheid opslagruimte die je kiest. Bij de Ultra heb je hier wel keuze uit: je kan kiezen uit 8GB of 12 GB RAM bij 256GB opslag. Bij meer opslagruimte heeft het toestel standaard 12GB werkgeheugen. In praktijk merk je hier weinig van, beide telefoons hebben weinig moeite met zware taken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft bij de iPhone 14 Pro Max met de A16 Bionic-chip opnieuw voor een eigen chip gekozen. Samsung heeft juist afscheid genomen van de eigen chip en is voor de Snapdragon 8 Gen 2 gegaan, een nieuwe en ontzettend snelle chip. Beide bedrijven hebben hun zaken goed op orde als het aankomt op de chips, de smartphones reageren beide ontzettend vlot.

De iPhone 14 Pro Max heeft een accu van 4323mAh, die van de Samsung Galaxy S23 Ultra heeft met 4700 mAh een hogere capaciteit. Beide telefoons gaan dus makkelijk een dag mee, zo doe je ongeveer 23 uur met je telefoon als je zware taken uitvoert zoals het kijken van video’s. De S23 gaat dan wel iets langer mee dan de iPhone.

Software: met iOS zit je voorlopig goed

Het grote verschil tussen Samsung en Apple is het besturingssysteem. De Samsung Galaxy S23 Ultra draait op Android 13, de iPhone 14 Pro Max draait op iOS 16. Het grote voordeel van Apple is dat iOS voorlopig nog wel geüpdatet wordt op je iPhone 14 Pro Max. Bij Samsung was dit vaak een ander verhaal, maar het bedrijf geeft je nu wel wat meer zekerheid. De komende vijf jaar wordt je Samsung nog geüpdatet.

Het is lastig om de besturingssystemen te vergelijken, iOS werkt in de praktijk vaak net iets soepeler en gaat dus langer mee. Zo bracht Apple recent nog een update uit voor iOS 12, dat draait op iPhones die negen jaar geleden zijn verschenen. Als je van plan bent om je telefoon lang te gebruiken is Apple dus een veilige keuze.

Camera: Samsung Galaxy S23 Ultra heeft ontzettend goede camera

Op het gebied van de camera moet de iPhone 14 Pro Max de winst aan de Samsung Galaxy S23 Ultra geven. De Pro Max heeft een hoofdcamera van 48 megapixels en nog twee camera’s van 12 megapixels. Met deze camera’s kan je 0,5x, 1x, 2x en 3x inzoomen. Een flinke verbetering ten opzichte van eerdere iPhone-camera’s, die steeds 12 megapixels hadden.

De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft een betere camera: de hoofdcamera heeft 200 megapixels, daarnaast is er nog een 12 megapixel-camera en zijn er twee 10 megapixel-camera’s. Met deze camera’s kan je tot wel 100x inzoomen, dat in praktijk ontzettend goed blijkt te werken. Vooral bij het flink inzoomen doet de iPhone 14 Pro Max onder voor de Samsung Galaxy S23 Ultra. Bij het maken van ‘normale’ foto’s en selfies gaan beide toestellen ongeveer gelijk op.

Maximale zoom – links: iPhone 14 Pro Max, rechts: Samsung Galaxy S23 Ultra

Het opnemen van video’s verschilt niet enorm op beide toestellen, op beide smartphones is het mogelijk om te filmen in 4K-resolutie met 60 frames per seconde. De Samsung Galaxy Ultra S23 doet hier nog een schepje bovenop: met deze telefoon is het namelijk mogelijk om in 8K te filmen met 30 frames per seconde.

De stabilisatie is bij beide smartphones ongeveer gelijk. Ook zit er weinig kwaliteitsverschil tussen de verschillende lenzen van beide toestellen. De camera van de Ultra S23 is dankzij de 8K-video en betere zoomkwaliteiten de winnaar.

Conclusie

Zowel Samsung als Apple heeft een hele goede high-end telefoon op de markt gebracht. De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft een beter scherm en een ontzettend goede camera, waar je tot wel 100x mee kan inzoomen. Als je dus op zoek bent naar de telefoon met de beste camera, is de S23 Ultra de juiste keuze. Als je inzoomen minder belangrijk vindt, is de iPhone 14 Pro Max een prima optie. Het grote verschil tussen de toestellen is het besturingssysteem. De iPhone 14 Pro Max draait op iOS en Apple staat bekend om jarenlange updates voor het besturingssysteem. Bij de Samsung Galaxy S23 Ultra is het goed mogelijk dat je na vijf jaar geen updates meer ontvangt, waardoor het geen telefoon voor de (hele) lange termijn is. De iPhone 14 Pro Max is dan de veilige keuze. De keuze tussen de telefoons komt dus voornamelijk aan op de voorkeur die je hebt wat betreft het besturingssysteem. De iPhone 14 Pro Max is iets goedkoper dan de S23 Ultra, maar dit verschil is erg klein. Ben je gewend aan iOS? Dan is de iPhone 14 Pro Max waarschijnlijk de betere optie. Op alle andere gebieden doen de telefoons niet veel af van elkaar.

iPhone 14 Pro (Max) kopen? Check de beste prijzen

Ben je van plan de beste iPhone van dit moment te kopen? Dan is de iPhone 14 Pro Max de smartphone waar je naar zoekt. Overigen is ook de iPhone 14 Pro weer op voorraad en overal te krijgen. Je moet dan wel rekening houden dat de iPhone 14 Pro iets kleiner is dan de iPhone 14 Pro Max. Check de beste prijzen voor beide toestellen in onze prijsvergelijker:

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten (van Apple). De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.