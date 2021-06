Onderzoek: ‘Weinig enthousiasme voor iPhone 13 en iOS 15’

Apple kan de opvolger van de iPhone 12 beter niet iPhone 13 noemen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Ook is er weinig enthousiasme voor iOS 15 en iPadOS 15, de software-updates die later dit jaar voor de iPhone en iPad uitkomen.

‘iPhone 13 onderzoek laat weinig enthousiasme zien’

Dat blijkt uit onderzoek van SellCell, een Amerikaans bedrijf dat tweedehands smartphones en tablets inkoopt. De website vroeg 3000 Amerikanen naar hun mening over de aankomende software-updates en nieuwe producten van Apple.

Meer dan 50 procent van de respondenten vonden iOS 15 en iPadOS 15 “niet boeiend”. Een kleine 20 procent noemde de updates juist “interessant” of “heel erg interessant”.

SellCell vroeg respondenten ook naar specifieke functies waarover respondenten wel/niet enthousiast zijn. Amerikanen blijken vooral uit te kijken naar de mogelijkheid om hun rijbewijs aan de Wallet-app op een iPhone toe te voegen. Deze functie komt helaas niet naar Nederland (en België).

Het onderzoek vroeg ook welke vernieuwingen Apple wél had moeten aankondigen. Respondenten zitten vooral te wachten op de toevoeging van interactieve widgets. iOS 14, de vorige iPhone-versie, voegde widgets toe aan het startscherm, maar de ‘uitgeklapte’ apps zijn nu nog behoorlijk statisch.

Dit is er allemaal nieuw in iOS 15

“iPhone 13 is slechte naam”

Verder vroeg SellCell respondenten naar de verwachtingen rondom de iPhone 13. Apple kondigt de opvolger van de iPhone 12 later dit jaar aan, maar kan waarschijnlijk beter een andere naam kiezen.

Volgens het SellCell-onderzoek vindt 74 procent van de mensen “iPhone 13” een slechte naam. Een betere optie zou “iPhone (2021)” zijn, dat 38 procent van de stemmen krijgt.

Tot slot zegt 64 procent van de mensen dat ze niet van plan zijn in de komende maanden een nieuwe iPhone te kopen. Deze groep wacht liever op de aankondigingen van dit najaar.

Op naar september

Volgens geruchten kondigt Apple in september vier iPhone 13-telefoons aan: net zoveel als in 2020. Als alternatieve namen horen we soms “iPhone 12S” voorbijkomen. De meeste geruchten spreken echter over “iPhone 13”, dus die naam houden we bij iPhoned voorlopig aan.

De nieuwe iPhones zouden onder meer een kleinere notch (scherminkeping), een betere camera én vingerafdrukscanner onder het display krijgen. Wil je meer weten over onze verwachtingen voor de iPhone 13? Kijk dan onderstaande video, of lees verder over de toestelpagina’s: