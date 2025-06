Dat de iPhone een populair toestel is staat buiten kijf. Maar welke iPhones zijn het populairst in 2025? Spoiler: het is niet de nieuwste!

Deze iPhones zijn in 2025 het populairst (en het is niet de nieuwste)

Apple presenteert elk jaar de nieuwe iPhones met veel bombarie. Maar welke iPhones zijn het populairst in 2025? Uit recente cijfers blijkt dat de iPhone 13-serie nog altijd stevig aan kop gaat, ondanks de opmars van nieuwere modellen.

Met een marktaandeel van 17 procent onder iPhone-gebruikers blijft de iPhone 13 de populairste keuze in Nederland. Vooral onder jongeren tussen de 16 en 24 jaar is deze serie ongekend populair: bijna één op de drie jongeren gebruikt nog altijd een iPhone 13. Ook in de groep 24- tot 35-jarigen staat dit model met 22 procent stevig bovenaan.

Toch is de strijd om de populairste iPhone van 2025 nog niet helemaal gestreden. De populariteit van de iPhone 16 groeit gestaag. Inmiddels gebruikt 12 procent van de iPhone-bezitters een toestel uit deze nieuwste serie.

Daarmee staat de iPhone 16 nu op de vijfde plek in de lijst van meest gebruikte iPhone-modellen in Nederland. De iPhone 15 staat op de tweede plek van populairste iPhones in 2025. De iPhone 14 volgt op de derde plaats.

Bij de groep 24- tot 35-jarigen is de populariteit van de iPhone 16 wat hoger, want 15 procent van deze groep is al overgestapt naar de nieuwste smartphone van Apple. Maar het is interessant om te zien dat ook de oude toestellen ontzettend populair blijven. Meer dan 30 procent van de iPhone-gebruikers heeft namelijk nog een toestel uit de iPhone 11-serie, of zelfs nog ouder.

iPhone 16 in het kort

De iPhone 16 heeft een 6,1-inch Super Retina XDR-display met een razendsnelle A18-chip. Daarmee is multitasken geen probleem en blijven apps soepel draaien. De verbeterde 48MP-camera levert scherpe foto’s, zelfs bij weinig licht. Ideaal voor wie veel fotografeert, streamt of gewoon een betrouwbaar toestel zoekt. En de batterij? Die gaat moeiteloos een hele dag mee.