iPhone 13 review: subtiele verbeteringen, met nog steeds één ergernis

In onze review van de iPhone 13 gaan we in op alle aspecten van het nieuwe standaardmodel van Apple. Hoe bevalt ‘ie ten opzichte van de iPhone 12, waar heeft de fabrikant wel of juist niet aan gesleuteld en meer check je natuurlijk op iPhoned!

Review iPhone 13: het ‘instapmodel’ van Apple

Vorig jaar presenteerde Apple tegelijk vier iPhones in de 12-serie en ook dit jaar zijn we zo verwend. Aankomende tijd nemen we elk van die toestellen geheel onder de loep in een losse review. Houd iPhoned dus in de gaten voor onze ervaringen met de iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en natuurlijk iPhone 13 Pro Max.

In deze iPhone 13 review richten we ons echter op het standaardmodel van de fabrikant. De startprijs is hetzelfde gebleven als bij de iPhone 12, maar wel krijg je voor die prijs meer geheugen. Dat betekent dat je de nieuwe iPhone 13 aanschaft vanaf 909 euro (128GB). Meer opslag nodig? Dan betaal je respectievelijk 1029 euro (256GB) of 1259 euro (512GB).

Inhoudsopgave iPhone 13 review Design Scherm Hardware Camera’s Software Accuduur Conclusie Kopen

Design: kenmerkende rechte randen

Zoals verwacht zien we geen al te grote veranderingen op het gebied van design ten opzichte van de iPhone 12. Bij die reeks koos Apple voor een geheel nieuw uiterlijk en dat verwachten we pas weer bij de volgende generatie, de iPhone 14. Dat betekent dat ook de iPhone 13 rechte zijkanten heeft, wat het toestel echt een eigen smoeltje geeft.

De hoekige randen zorgen er wel voor dat de iPhone wat scherp in de hand ligt, waardoor de smartphone minder lekker vasthoudt. De zwarte randjes om het scherm zijn overal even breed en die symmetrie siert Apple. Wel zijn ze wat mij betreft een fractie te breed en dus te aanwezig.

Tijdens de grootse aankondiging vertelde Apple ook vrij uitgebreid over de ‘veel kleinere’ notch. In de praktijk is het verschil minder groot en dat is anno 2021 echt wel iets waar de fabrikant flink mee achterloopt. De notch is een stukje kleiner (zo’n 20 procent) ten opzichte van de iPhone 12, maar neemt nog steeds een flinke hap uit het scherm. Nodig is ‘ie natuurlijk voor alle sensoren, maar we wachten echt met smart op de iPhone 14 met zijn nieuwe design.

Wij hebben de nieuwe roze variant getest en die bevat een glanzende glazen achterzijde en een mat afgewerkt camera-eiland en zijkanten. Vingerafdrukken zijn daardoor wel wat snel te zien en dat is jammer. Pak je een iPhone 12 en de iPhone 13 dan is er aan slechts één designaspect te zien welke toestel welke is. De twee camera’s van de iPhone 13 zitten namelijk niet verticaal onder elkaar, maar schuin. Wat ons betreft is dat net wat speelser en een kleine plus voor de iPhone 13.

Scherm: met 60Hz kun je echt niet meer aankomen

Het grootste minpunt van het scherm van de iPhone 13 is de ververssnelheid. Die is namelijk 60Hz, waardoor het scherm maximaal 60 keer per seconde ververst. Dat klinkt misschien prima, maar de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max hebben een 120Hz-scherm. In de praktijk betekent het gewoon dat het 60Hz-scherm niet zo vlot overkomt als met een toestel met een hogere ververssnelheid.

Het is daarom jammer dat Apple bespaard heeft op de ververssnelheid, want de krachtige processor en videochip kunnen 120Hz makkelijk aansturen. Waarschijnlijk is de keuze gemaakt om mensen te laten kiezen voor de duurdere iPhone 13 Pro (Max). Ikzelf ben zo’n soepel scherm allang gewend van mijn eigen (Android)toestel en de iPhone 13 was op dit vlak dan ook een flinke stap terug.

Verwacht niet dat het toestel opeens zo traag als stroop aanvoelt, want dat is natuurlijk niet het geval. Maar de lagere ververssnelheid is gewoon zonde en voor een instapprijs van 909 euro kan dit gewoon echt niet.

Voor de rest hebben we niks te klagen over het scherm. Gelukkig kiest Apple weer voor een oled-paneel met hoge resolutie (2532 bij 1170 pixels). Die combinatie zorgt ervoor dat de kleuren van het scherm afknallen, het contrast erg goed is en ook de kijkhoeken in orde zijn. De helderheid is een stukje verbeterd ten opzichte van de iPhone 12 en ook dat is duidelijk te merken. Met een zonnige dag kun je het display zo nog prima aflezen.

Hardware: bijna te snel voor een smartphone

Qua hardwareprestaties wordt het een beetje een herhaling van onze reviews van vorige Apple-toestellen. Dat is een zeer positief punt, want de prestaties van de nieuwe Apple A15 Bionic-chip zijn ongeëvenaard. Ook dit jaar heeft de fabrikant weer een verbeterde processor ontwikkeld, die ook wordt gebruikt in de iPad mini 2021.

Apps openen op de iPhone 13 direct als je op het icoontje tikt, zware games starten razendsnel en ook multitasken is geen enkel probleem. Het is dat je van doen hebt met een scherm van 6,1 inch, maar met deze krachtbron kun je makkelijk een hele multimedia-pc aansturen.

Bij de iPhone 12-serie kwam MagSafe naar de smartphones van Apple en ook nu is dat nog aanwezig. Dankzij een combinatie van magneetjes en een nfc-chip kun je zo gebruikmaken van extra accessoires. Zo kun je denken aan een speciale pasjeshouder, hoesjes of de MagSafe-oplader.

Natuurlijk is ook een 5G-modem aan boord, maar dat is meer handig voor de toekomst. Alhoewel er een 5G-icoon in beeld staat, kun je daar pas optimaal gebruik van maken als er een bepaalde netwerkfrequentie gebruikt kan worden. Wanneer dat precies gebeurt is nog de vraag, afwachten dus.

Camera’s: 3 maal 12 megapixel

De iPhone 13 bevat drie camera’s van elk 12 megapixel en qua resolutie zien we dus geen heel spannende dingen. De frontcamera gebruik je voor de selfies en natuurlijk FaceTime. Die sensor is al jaren hetzelfde en presteert prima, maar een update qua resolutie of lichtgevoeligheid is geen overbodige luxe.

Op de achterkant zien we nog eens twee camera’s, een normale en eentje waarmee je foto’s maakt in een wijdere hoek. Apple heeft vooral flink gesleuteld aan de binnenkant, waardoor de camera’s een stukje lichtsterker zijn. De fabrikant heeft dezelfde sensor als van de iPhone 12 Pro Max gebruikt in deze iPhone. Hoe die camera’s van dat toestel presteren check je natuurlijk in de iPhone 12 Pro Max review.

Overdag schiet je dus heerlijke kiekjes, waarbij contrast, details en kleuren bijna perfect worden vastgelegd. Wel viel het ons afgelopen tijd op dat we last hadden van veel flares of wat irritante belichting. Fotografeerden we maar een beetje tegen de zon in, dan verschenen de nodige verkleuringen op onze foto’s. Zie daarvoor ook de voorbeelden in bovenstaande galerij. Hieronder vind je juist wat van onze prima plaatjes.

Ook de groothoeklens is uiteraard uitvoerig getest en dankzij de brede hoek leg je nog meer vast. Wat positief opvalt is dat kleuren tussen de verschillende camera’s hetzelfde zijn en dat is zeker weleens anders bij andere smartphones.

In de galerij hier direct boven en onder vind je bovenaan een foto gemaakt met de primaire camera, met daaronder een kiekje van de groothoeksensor.

De sensoren zijn dus wat lichtsterker, wat foto’s in een omgeving met weinig licht ten goede komt. In de schemering worden kleuren nog steeds goed vastgelegd en zijn er op de plaatjes genoeg details te zien. Een speciale nachtmodus is niet aan boord, maar het toestel detecteert automatisch wanneer hij de sluitertijd wat moet verlengen om betere foto’s in het donker te maken. Enkele voorbeelden bekijk je hieronder.

Software: iOS 15 is verfijnder en gelikter

iOS 15 staat standaard voorgeïnstalleerd op de iPhone 13, maar een uitgebreide uiteenzetting over mijn ervaringen vind je niet in deze review. Inmiddels hebben we namelijk al allerlei content gepubliceerd over de nieuwe software. Zo is er natuurlijk de iOS 15-pagina, waar we alle info voor je verzameld hebben.

Ook is er natuurlijk onze losse iOS 15 review waarin we ingaan op onze persoonlijke ervaringen en waarvan je hieronder de conclusie alvast leest. Alles werkt erg soepel zoals we gewend zijn van Apple. Animaties zien er gelikt uit, wisselen tussen apps gaat vlot en navigeren door de software gaat rap.

Twijfel je of je iOS 15 moet installeren of niet, dan kunnen we met zekerheid zeggen dat het de moeite meer dan waard is. De veranderingen zijn niet revolutionair, maar stuk voor stuk zijn het waardevolle verbeteringen die het dagelijks gebruik van je iPhone veel prettiger maken.

De batterijcapaciteit van de iPhone 13 ten opzichte van de iPhone 12 is zo’n 15 procent groter. Tijdens de presentatie riep Apple dan ook dat je met hetzelfde gebruik zo’n 2,5 uur extra met een acculading kunt doen. Dat lijkt te kloppen, al ligt dat natuurlijk wel aan je gebruik.

Haalden we het toestel in de ochtend van de lader dan riep hij pas weer om stroom tegen het eind van de dag. Daarbij gebruikten we het toestel redelijk wat voor het maken van foto’s, social media, internet, WhatsApp en andere chat-apps. Met zo’n dag gebruik tikten we de 5,5 á 6 uur schermtijd aan, met de helderheid op zo’n 60 á 70 procent.



Gebruik je het toestel veel om te navigeren of constant te fotograferen en filmen, dan gaat het wat rapper met de batterij. Op zulke dagen haalden we dezelfde schermtijd, maar was het rond een uur of 19.00 wel tijd voor wat power. Tijdens onze reviewperiode waren er wel even wat problemen met Spotify die de batterij leeg trok. Om een goed beeld te krijgen van de accu hebben we voor onze accutest Spotify maar even volledig verwijderd.

Geen meegeleverde oplader is irritant

Toch moeten we het nog even hebben over de minimale inhoud van de verpakking van het verkooppakket. Een oplader meeleveren gebeurt niet meer sinds de iPhone 12-serie vanwege kostenbesparing en omdat het beter voor het milieu is. Hartstikke mooi natuurlijk, maar aan een meegeleverde Lightning naar usb c-kabel heeft niet iedereen wat. Nu test ik regelmatig toestellen, maar zelfs ik moest goed zoeken naar een juiste oplaadadapter.

Eenmaal gevonden valt het op dat het toestel anno 2021 echt ‘traag’ wordt opgeladen. Het duurt een kleine anderhalf uur voordat de iPhone 13 volledig vol is. Fabrikanten van Androidsmartphones hebben dit inmiddels een stuk beter begrepen, want veel van die smartphones laden inmiddels volledig op in een half uurtje.

Draadloos opladen is gelukkig wel mogelijk, maar gaat nog iets langzamer. Dat kan via de Qi-standaard en dus allerlei verschillende opladers. Natuurlijk kan dat ook nog via de speciale MagSafe-oplader. Met behulp van magneetjes ‘klik’ je deze zo op de achterzijde, waarna die ‘draadloos’ wordt opgeladen.

Conclusie iPhone 13 review

De iPhone 13 is een verfijndere versie van de al prima presterende iPhone 12. Zo is het fijn dat je meer opslag krijgt voor dezelfde instapprijs. Ook de verbeterde camera’s en accuduur zijn mooie pluspunten. Het design is kenmerkend voor Apple en wat speelser door de nieuwe kleuren en de aangepaste camera-module. Het scherm laat gemengde gevoelens achter, want qua kleuren, helderheid en scherpte is er niks op aan te merken. Het verversen met slechts 60 keer per seconde is anno 2021 echt not done en die notch… ook dat is echt niet (meer) des Apple. Heb je een iPhone 11 of ouder en wil je weleens wat nieuws, dan is de iPhone 13 gewoonweg hét toestel om op te wachten. De iPhone 12 is weliswaar beter verkrijgbaar, maar kost slechts enkele tientjes minder.

iPhone 13 kopen

Zoals gezegd betaal je voor de iPhone 13 minimaal 909 euro. Dat is voor het model met 128GB interne opslag. Varianten met 256GB en 512GB zijn ook te koop, maar kosten respectievelijk 1029 of 1259 euro.

Je kunt gaan voor een losse iPhone 13 of kiezen voor de iPhone 13 met abonnement. Naast de verschillende hoeveelheid opslag, kun je ook kiezen uit vijf kleuren: zwart, zilver, blauw, rood en roze. De beste deals bekijk je natuurlijk via onderstaande prijsvergelijker.