Met deze 15 producten is Apple dit najaar helemaal gestopt

Apple heeft dit jaar heel wat nieuwe producten geïntroduceerd, maar dit najaar is het bedrijf ook helemaal gestopt met 15 producten. We zetten ze voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met deze 15 producten stopte Apple dit najaar

Apple heeft een behoorlijk drukke herfst achter de rug, met een redelijk vol evenement in september, een iPad mini 7-lancering half oktober, gevolgd door een week met aankondigingen aan het eind van de maand.

Maar naast al die nieuwe productaankondigingen werden er ook een aantal oudere producten stopgezet, wat betekent dat ze niet langer verkrijgbaar zijn in de Apple Store. De meeste producten zijn voorlopig nog wel verkrijgbaar op andere plekken.

1. iPad mini 6

Apple introduceerde in oktober een nieuwe iPad mini die Apple Intelligence ondersteunt en compatibel is met de Apple Pencil Pro. De nieuwe mini lost bovendien het jelly scrolling-probleem van de iPad mini 6 op. Het is een relatief kleine upgrade, maar wel een die hard nodig was na 3 jaar wachten.

Er is niet echt een goede reden om een iPad mini van een oudere generatie te kopen. Maar als je niets geeft om Apple Intelligence kun je de iPad mini 6 aanschaffen voor € 499,-.

2. Finewoven hoesjes

Apple introduceerde de zeer controversiële FineWoven hoesjes tegelijkertijd met de iPhone 15 vorig jaar. Het zou een milieuvriendelijke vervanging voor leer zijn. Het was bedoeld als een eersteklas materiaal dat aanvoelde als stof, maar het sloeg de plank volledig mis. De hoesjes krassen veel te gemakkelijk en voldoen uiteindelijk niet als premium product.

Apple lijkt dit te erkennen, want FineWoven iPhone hoesjes bestaan niet meer voor iPhone 16-modellen. Wel zijn er nog FineWoven MagSafe portemonnees en Apple Watch bandjes. Als je een FineWoven hoesje voor je iPhone 15 wilt kopen, zijn er nog wel aanbiedingen te vinden. Gezien de kwaliteit raden we dit echter niet aan.

3. M3 MacBook Pro

Apple onthulde eind vorige maand de nieuwe MacBook Pro. Met M4, M4 Pro en M4 Max chipsets, een upgrade naar Thunderbolt 5 op de duurdere modellen, RAM-upgrades, ondersteuning voor Center Stage en een optie om je Mac te configureren met een nano-textuur display.

Een M3 MacBook Pro koop je momenteel voor Niet leverbaar.

4. M2 Mac mini

Apple onthulde eerder deze maand het grootste herontwerp van de Mac mini, dat aanzienlijk kleiner is dan het vorige model. In dit ontwerp is ook het RAM-geheugen uitgebreid: de M4 wordt standaard geleverd met 16 GB en de M4 Pro met standaard 24 GB. Het is de krachtigste desktop-Mac van Apple.

Je koopt de M4 Mac mini voor € 689,-. Het uitgaande model is momenteel verkrijgbaar voor € 504,95. Die kun je beter niet kopen, want dan krijg je de helft minder werkgeheugen.

5. M3 iMac

Nummer 5 van de 15 gestopte producten is de M3 iMac. Die is ook vorige maand vernieuwd en heeft nu een M4. Er is nu ondersteuning voor extra Thunderbolt-poorten en voor Center Stage. Bovendien wordt hij nu standaard geleverd met 16 GB RAM – en dat alles voor dezelfde vanafprijs van € 1.519,- Hij heeft ook een nieuwe set kleuren gekregen.

De prijs van de M3 iMac is momenteel € 1.313,29.

6 en 7. iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

Sinds 2018 is het met de release van de iphone XS traditie geworden dat Apple de vorige generatie vlaggenschip iPhones stopgezet. Dit betekent dat de iPhone 15 Pro-modellen zijn verdwenen bij de onthulling van de iPhone 16 Pro-modellen. Er is echter wel een unieke reden om voor een refurbished 15 Pro te kiezen, want het is een van de weinige iPhones die Apple Intelligence ondersteunt (in Nederland beschikbaar in 2025).

Je kunt momenteel een refurbished iPhone 15 Pro van 128 GB kopen voor € 743,- en een refurbished iPhone 15 Pro Max met 256 GB voor € 878,-.

8. iPhone 13

Apple introduceerde de iPhone 13 in 2021, met een aantal upgrades, waaronder een langere batterijduur, een nieuw camerasysteem en een kleinere notch. Het toestel begon toen bij 909 euro en heeft in de loop der jaren een aantal prijsverlagingen ondergaan.

Inmiddels kun je al een refurbished iPhone 13 kopen voor een bedrag van € 369,-.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

9, 10 en 11. Magic-accessoires met Lightning

Met de nieuwe Macs van dit najaar heeft Apple de Magic Mouse, Magic Trackpad en Magic Keyboard omgezet naar USB-C, waardoor de Lightning-versies zijn verdwenen.

Er zijn wel wat aanbiedingen voor Lightning-versies van deze accessoires, maar het is niet aan te raden om een Lightning-versie te kopen van een accessoire dat je waarschijnlijk nog wel een tijdje blijft gebruiken.

12. Apple Watch Series 9

Na de release van de dunnere Apple Watch Series 10, stopte Apple met de oudere Apple Watch Series 9. Waarschijnlijk omdat de Series 10 dezelfde startprijs behield en er gewoon niet veel ruimte is voor een horloge met een prijs tussen die van de SE en Series 10 in.

Je kunt de Apple Watch Series 9 momenteel nog kopen voor € 348,95. Maar een Apple Watch Series 10 koop je intussen ook al voor € 419,-. Het verschil is dus niet zo groot.

13, 14 en 15. Lightning AirPods

De laatste van de 15 gestopte producten zijn AirPods met Lightning-aansluiting. Met de introductie van AirPods 4 en USB-C AirPods Max heeft Apple alle resterende AirPods met een Lightning-poort vervangen, waaronder AirPods 2, AirPods 3 en AirPods Max. Apple introduceerde twee varianten van de AirPods 4 met verschillende prijskaartjes, één met ruisonderdrukking en één zonder.

We raden niet aan om de AirPods 2 of AirPods 3 te kopen, omdat de AirPods 4 zo’n goede deal zijn. Je kunt de basisversie al kopen voor € 135,- of de versie met ruisonderdrukking voor 185 euro. Je kunt ook de USB-C AirPods Pro 2 overwegen als je geïnteresseerd bent in noise cancelling, die kosten momenteel € 219,-.