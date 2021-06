Opinie: de tofste functie van iOS 15 gaat aan onze neus voorbij

Een evolutie, maar geen revolutie. Dat is iOS 15 in een notendop. De iPhone-update belooft beter te zijn dan de voorganger, maar de tofste functie slaat Nederland (en België) over: de mogelijkheid om je rijbewijs te vervangen met je iPhone.

Opinie: iOS 15 is niet voor Nederlanders gemaakt

Afgelopen maandag werd iOS 15 gepresenteerd en vanaf dit najaar is de iPhone-update voor iedereen te downloaden. Op de redactie van iPhoned keken we reikhalzend naar de aankondiging uit.

Teleurstellend willen we de update niet noemen, maar echt spectaculair belooft iOS 15 ook weer niet te worden. Apple gebruikt de iPhone-update van 2021 vooral om de figuurlijke puntjes op de i te zetten en enkele noodzakelijke updates uit te voeren.

De voorheen exclusieve videobel-app FaceTime rolt dit najaar bijvoorbeeld eindelijk uit voor niet-Apple-apparaten, zoals Android-telefoons en computers met Windows. Ook de Berichten-app wordt onder handen genomen, evenals de Kaarten-app en er komt een nieuwe versie van iCloud aan: iCloud Plus.

Dé tofste functie van iOS 15

Al deze functies in iOS 15 zijn leuk meegenomen, maar de écht vernieuwende functie gaat hier niet werken. Amerikanen kunnen dit najaar namelijk hun portemonnee voortaan helemaal thuislaten, want je identiteitskaart en rijbewijs staat gewoon op je iPhone.

Het werkt zo. iOS 15 maakt het mogelijk om rijbewijzen en identiteitskaarten aan de Wallet-app toe te voegen. Vanaf dit najaar kunnen (sommige) Amerikanen hun ID-kaart scannen met de iPhone, waarna deze als pasje in de Wallet-app staat. Het werkt dus hetzelfde als het toevoegen van een betaalkaart voor Apple Pay, maar dan voor je legitimatiebewijs.

Ook kan de Wallet-app vanaf iOS 15 rijbewijzen scannen. Vervolgens ‘leeft’ het bewijs dat je achter het stuur mag plaatsnemen op je iPhone, en is deze net zoveel waard als het originele pasje. Je kunt je digitale rijbewijs dus gewoon aan agenten laten zien, of gebruiken om bijvoorbeeld een auto te huren.

Geen portemonnee meer nodig

Het uiteindelijke doel van Apple is om je fysieke portemonnee te vervangen met de Wallet-app. Voordat het zover is, moeten er nog een hoop hordes overwonnen worden. Deze iOS 15-functie rolt daarom in eerste instantie uit in “geselecteerde staten”. Apple moet nog bekendmaken welke Amerikaanse deelgebieden de primeur krijgen.

Daarop voortbordurend: in de toekomst kun je met een iPhone door de Amerikaanse douane. De Transportation Security Administration, die toeziet op de veiligheid van Amerikaanse luchthavens, gaat haar toegangspoortjes aanpassen zodat je je iPhone-identiteitsbewijs kunt scannen voor toegang tot het vliegveld. Wederom moet Apple nog bekendmaken welke vliegvelden als eerst aan de beurt zijn.

iOS 15 maakt Wallet-app wél beter

Als Nederlanders en Belgen (en eigenlijk de rest van de wereld) moeten we het dus met de ‘kruimels’ van de Wallet-app in iOS 15 doen. Wees echter niet getreurd, want er komen wel degelijk een paar leuke nieuwe functies bij.

Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om (tijdelijke) sleutels aan de Wallet-app toe te voegen. Apple gaat samenwerken met meerdere hotelketens (waaronder Hyatt) waardoor je de sleutel van je kamer gewoon op je iPhone kunt zetten.

Ook gaan meerdere kantorenverhuurders en pretparken met Apple samenwerken. Disney heeft bijvoorbeeld al bekendgemaakt dat je tickets voor een Disney World-pretpark straks ‘gewoon’ aan je Wallet-app kunt toevoegen. Je krijgt toegang tot het park door de iPhone-portemonnee erbij te pakken.

Op naar het najaar

Dit najaar kun je iOS 15 downloaden. De iPhone-update van 2021 rolt uit voor alle toestellen die nu iOS 14 aankunnen. Dat is goed nieuws, want zelfs de zes jaar oude iPhone 6S kan dus nog updaten. In ons overzicht van iOS 15-functies hebben we de belangrijkste verbeteringen voor je op een rij gezet.

