Deze oudere iPhones krijgen een exclusieve nieuwe functie met iOS 18.5

Apple brengt iOS 18.5 binnenkort uit en een aantal oudere iPhones krijgt een exclusieve nieuwe functie met de update. Om deze toestellen gaat het!

iOS 18.5

Er komt binnenkort weer een update naar de iPhone! Apple bereidt de release van iOS 18.5 voor. Met de update komen vooral kleine veranderingen naar de iPhone. Zo krijg je er een nieuwe achtergrond bij en wordt AppleCare duidelijker toegelicht in de instellingen van het toestel. In de recentste testversie van iOS 18.5 is nu nog een nieuwe functie opgedoken, die alleen naar een aantal oudere iPhones komt.

Met iOS 18.5 komt de satellietverbinding voor het eerst naar de iPhone 13-serie. Op dit moment is deze functie nog exclusief voor de iPhone 14 en nieuwer, maar daar brengt de volgende software-update verandering in. Vanaf iOS 18.5 kunnen gebruikers met een iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en een iPhone 13 Pro Max ook een satellietverbinding activeren. Dat is goed nieuws, want zo zijn gebruikers niet meer afhankelijk van het mobiele netwerk.

Satellietverbinding

Bij de iPhone 14 introduceerde Apple satellietverbinding. De iPhone maakt bij deze functie – zoals de naam doet vermoeden – verbinding met een satelliet. Dat is vooral handig bij het doen van noodoproepen, je kunt hulpdiensten of de pechhulp in dat geval altijd bereiken. Zo ben je niet meer afhankelijk van de dekking van het mobiele netwerk, zeker in het buitenland zijn er plekken waar je geen mobiel bereik hebt.

Gebruikers met een iPhone 14 en nieuwer konden op die plaatsen al een noodoproep via satellieten doen, maar met iOS 18.5 is dat dus op nog meer iPhones mogelijk. Na het installeren van de update is de satellietverbinding op iedere uitvoering van de iPhone 13 beschikbaar. Via deze verbinding kunnen tekstberichten worden verzonden en kan de locatie van het toestel gedeeld worden, als er geen internetbereik is.

Release van iOS 18.5

De iPhone 13-serie krijgt met iOS 18.5 dus voor het eerst ondersteuning voor satellietverbinding. De functie werkt overigens niet helemaal hetzelfde als bij de iPhone 14 en nieuwer, omdat de iPhone 13 bepaalde hardware mist. Je bent bij de iPhone 13-serie daarom afhankelijk van een externe provider voor het verbinden met een satelliet. In Nederland is er vooralsnog geen provider die deze dienst aanbiedt.

Het is nog onduidelijk of daar in de toekomst verandering in komt. In het buitenland zijn er wél providers die deze optie geven, onder andere in de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Japan. Het is in ieder geval een groot voordeel dat iOS 18.5 de satellietverbinding naar meer iPhones brengt, omdat de functie al eerder levens heeft gered. Wil je meer weten over iOS 18.5? Lees dan hier alles over de volgende update voor je iPhone!