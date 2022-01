iOS 16: nieuwe functies gelekt (en zo ziet de iPhone-update er hopelijk uit)

Het is nog niet zolang geleden dat we eindelijk iOS 15 konden installeren, maar de eerste iOS 16-functies zijn inmiddels gelekt. Daarnaast laat een grafisch designer zien hoe de grote iPhone-update van dit jaar er misschien uit komt te zien.

iOS 16: nieuwe functies gelekt

De eerste geruchten over iOS 16 komen langzaam maar zeker op gang. Op Twitter heeft de gebruiker @AppleA12Z (volgens eigen zeggen) toegang tot een vroege build van iOS 16 en geeft hij een eerste indruk. Belangrijk is wel dat je dit gerucht met een flinke korrel zout neemt, want de anonieme Apple-leaker heeft geen indrukwekkende staat van dienst.

1. Toegangsscherm wordt aangepast

Volgens de geruchten over de gelekte iOS 16-build wordt het design onder handen genomen. Het eerste dat opvalt is dat Apple op het Toegangsscherm (lock screen) een ander font gebruikt voor de datum en de tijd.

2. App-icoontjes krijgen uiterlijk van macOS

Verder zijn de app-icoontjes aangepast en lijken ze meer op die van macOS Big Sur en nieuwer. Dit was oorspronkelijk ook een van de geruchten voor iOS 15. Het is even afwachten of Apple nu deze keer wel de verandering aan de app-icoontjes gaat doorvoeren.

3. Notificaties krijgen meer functies in iOS 16

Ook bij de notificaties gaat er het een en ander veranderen. Volgens de geruchten krijg je voortaan suggesties bij Berichten-notificaties en heeft de naam ‘Siri Reply Suggestions’.

iOS 16-concept: video met nieuwe functies

Inmiddels zijn ook verschillende mensen aan de slag gegaan hoe iOS 16 er mogelijk uit komt te zien. Dit concept geeft je alvast een goede indruk. Het filmpje is online gezet door YouTuber Hacker34, die al eerder vooruitblikte op iOS 15, de huidige softwareversie van de iPhone. Hij laat zijn creativiteit de vrije loop en het concept toont onder meer de volgende vernieuwingen.

Always on-display voor iPhone en iPad

Een always on-display kennen we onder andere al van de Apple Watch Series 7. De iPhone zou op een soortgelijke manier een vergrendelscherm kunnen krijgen waar permanent info op zichtbaar is. Denk aan een icoontje met de weersverwachting, een klok en andere widgets die je er handmatig op kunt plaatsen.

Nieuwe interactieve widgets

Widgets zijn kleine apps met verschillende functies die je op het homescreen van je iPhone zet. De widgets zijn leuk, maar er zitten wel wat beperkingen aan. In het concept van iOS 16 zie je dat er verschillende, nieuwe interactieve widgets zijn.

Verbeterde functies voor multitasken

In iOS 15 heeft Apple al flink gesleuteld aan het multitasken op je iPhone. Daar kan in iOS 16 nog wel een schepje bovenop volgens de video. Zo zie je dat de iPhone een soort verplaatsbare dock heeft gekregen en dat er zelfs een split-screen functie is verschenen.

Welke iPhones krijgen iOS 16?

Volgens de Franse website iPhoneSoft is het einde nabij voor de iPhone 6S, iPhone 6S Plus en de eerste iPhone SE. Deze smartphones krijgen namelijk geen ondersteuning voor iOS 16 en blijven dus waarschijnlijk steken op iOS 15. De iPhone 7 en nieuwer zouden wél op iOS 16 kunnen draaien.

iOS 16 wordt waarschijnlijk in de zomer van 2022 onthuld tijdens WWDC, Apples jaarlijkse software-evenement. Vervolgens is de update een paar maanden later te downloaden. Normaal gesproken valt dit samen met de aankondiging van nieuwe iPhones, maar het blijft altijd even afwachten wat Apple dit jaar van plan is.

