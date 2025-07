Eindelijk: Flitsmeister schakelt de irritantste functie van de app tóch uit

Gebruik je regelmatig Flitsmeister? Dan hebben we goed nieuws, want Flitsmeister schakelt de irritantste functie van de app eindelijk uit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meldingen van verkeerscamera’s

Zet jij Flitsmeister regelmatig aan als je onderweg bent? Afhankelijk van je traject krijg je veel meldingen als je onderweg bent. Met deze notificaties waarschuwt Flitsmeister je voor flitspalen, trajectcontroles én verkeerscamera’s. Vooral laatstgenoemde zorgde voor ergernissen bij veel gebruikers, omdat er in Nederland heel veel vaste verkeerscamera’s staan. Deze zijn niet relevant voor weggebruikers, maar zorgen wél voor meer meldingen in Flitsmeister.

De navigatiedienst heeft daarom een welkome verandering doorgevoerd, want sinds 27 juni geeft Flitsmeister geen notificaties meer bij verkeerscamera’s. Dat is goed nieuws, omdat je nu minder snel afgeleid wordt door Flitsmeister. Je hoeft niet bang te zijn voor meer boetes, verkeerscamera’s zijn namelijk bedoeld om het verkeer te monitoren. Ze meten dus geen snelheid en kunnen ook niet flitsen. Voor veel weggebruikers zijn de verkeerscamera’s daarom weinig interessant, reden genoeg voor Flitsmeister om de vervelende functie uit te schakelen.

Flitsmeister schakelt functie uit

Flitsmeister had de verkeerscamera’s in april toegevoegd aan de applicatie. Het bedrijf kreeg regelmatig meldingen van weggebruikers, die verkeerscamera’s als flitspalen zagen. Om deze verwarring weg te nemen besloot Flitsmeister de verkeerscamera’s toe te voegen aan de applicatie. De nieuwe functie zorgde juist voor nog meer verwarring, omdat weggebruikers door de verkeerscamera’s veel meer notificaties van Flitsmeister ontvingen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meldingen van de verkeerscamera’s konden wel uitgeschakeld worden in Flitsmeister, maar alleen in de betaalde versie van de app. Dat betekent dat veel gratis gebruikers een enorme toename aan notificaties van Flitsmeister zagen. Inmiddels heeft Flitsmeister toegegeven dat de functie niet optimaal werkte. De Nederlandse verkeerscamera’s zijn daarom uit Flitsmeister verwijderd, in België blijven ze wel zichtbaar.

Meer over Flitsmeister

Flitsmeister verwijdert overigens niet alle Nederlandse verkeerscamera’s uit de applicatie. Mobiele verkeerscamera’s worden wel nog weergegeven, omdat die wel relevant zijn voor weggebruikers. Daarnaast krijg je een eenmalige melding bij nieuw geplaatste verkeerscamera’s, zodat duidelijk is dat het niet om een flitspaal gaat. Met het uitschakelen van de functie heeft Flitsmeister geluisterd naar de feedback van gebruikers, die last hadden van de vele notificaties van de app.

Goed nieuws dus als je Flitsmeister regelmatig gebruikt, want de navigatiedienst stopt met de irritantste functie in maanden. Zowel gratis als betalende gebruikers krijgen sinds 27 juni 2025 geen melding meer van verkeerscamera’s. Flitsmeister heeft het afgelopen jaar meer veranderingen doorgevoerd, want het merendeel van de functies is achter een betaalmuur verdwenen. Bekijk hier welke features van Flitsmeister betaald zijn. Ben je op zoek naar een alternatief? Dit zijn de vier beste opties naast Flitsmeister!