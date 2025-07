Apple bevestigt: deze iOS 26-functies zijn straks niet beschikbaar in de EU

Apple heeft iOS 26 aangekondigd, maar niet alle functies komen naar de Europese Unie. Deze feature moeten we hier helaas missen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26

Dit jaar is iOS 26 dé update voor de iPhone. Apple heeft een nieuwe interface voor het besturingssysteem onthuld, waarin veel meer glazen en transparante elementen terugkomen door Liquid Glass. Daarnaast komen veel nieuwe functies naar de iPhone en krijgt een aantal applicaties van Apple een aangepaste indeling. Helaas kunnen we in Nederland en België niet alle nieuwe functies van iOS 26 gebruiken, omdat ze niet beschikbaar zijn in de Europese Unie.

Kyle Andeer, vicepresident bij Apple op het gebied van juridische zaken, heeft inmiddels bevestigd dat niet alle functies van iOS 26 in de EU zullen werken. Dat is volgens hem het gevolg van de Europese wetgeving. Apple moet voldoen aan de Digital Markets Act in de Europese Unie, maar het bedrijf heeft de afgelopen tijd veel weerstand tegen de wet geboden. Volgens Apple is het moeilijker om updates uit te brengen door de ingewikkelde Europese regelgeving. Gevolg is dat het bedrijf meer tijd nodig heeft om functies aan te passen, waardoor we een aantal iOS 26-onderdelen zullen missen.

Apple Kaarten

Eén van die functies is ‘Bezochte plekken’ in Apple Kaarten. De navigatiedienst onthoudt vanaf iOS 26 de plekken die je eerder hebt bezocht. Apple Kaarten registreert bijvoorbeeld de restaurants en winkels waar je eerder bent geweest, die je terugziet in een lijst met recent bezochte plaatsen. Deze plekken worden ingedeeld in categorieën, zodat je ze gemakkelijk terugvindt. Apple heeft bevestigd dat deze functie van iOS 26 (voorlopig) niet beschikbaar is in de EU.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is opvallen dat Apple ervoor kiest om Bezochte plekken hier pas later uit te rollen. Bij de aankondiging van de iOS 26-functie benadrukte Apple dat de privacy van gebruikers wordt gewaarborgd. Alle gegevens zijn end-to-end versleuteld, waardoor zelfs Apple de informatie niet kan inzien. Het is onduidelijk op welke manier deze functie van iOS 26 volgens Apple nog niet voldoet aan de regelgeving in de EU.

Mogelijk meer iOS 26-functies

De kans is overigens groot dat het niet bij dit onderdeel van iOS 26 blijft. Volgens Andeer onderzoekt Apple op dit moment nog welke functies van iOS 26 wel en niet direct beschikbaar zijn in de EU. Het is niet voor het eerst dat Europese gebruikers (veel) langer moeten wachten op features. Zo is Apple Intelligence nog steeds niet beschikbaar in Nederland en België en is iPhone Mirroring zelfs in heel Europa niet te gebruiken.

De komende maanden zal duidelijk worden welke functies van iOS 26 direct beschikbaar zijn in de EU. Apple brengt de update uit in september, na de aankondiging van de iPhone 17. Het is de verwachting dat iOS 26 rond 15 september 2025 wordt uitgebracht. Ben je benieuwd of jouw iPhone ondersteuning heeft voor de update? Lees dan hier welke iPhones kunnen bijwerken naar de nieuwste softwareversie in september!