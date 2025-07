Jammer: deze app is nu niet meer beschikbaar op je Apple Watch

Google heeft per direct een app voor je Apple Watch verwijderd, maar heeft tegelijkertijd ook een andere app toegevoegd. Dit moet je weten.

Deze app voor je Apple Watch is niet meer beschikbaar

De app voor je Apple Watch die Google heeft verwijderd, is de notitie-app Google Keep. Deze watchOS-app heeft al jarenlang geen noemenswaardige updates meer gehad. Sterker nog, Google heeft zelfs het app-icoontje niet meer vernieuwd. Hoewel de app nu niet meer beschikbaar is, is hij waarschijnlijk nog niet automatisch van je Apple Watch verwijderd.

De watchOS-app Keep werd in 2019 uitgebracht en had geen complicaties of ondersteuning voor de nieuwste platformfuncties. Desondanks bleef de app wel werken en gaf gebruikers nog steeds snel toegang tot notities op hun pols, wat bijvoorbeeld handig was tijdens het winkelen. Gelukkig voegt watchOS 26 dit najaar een Notities-app toe. Google blijft Keep overigens wel aanbieden op Wear OS.

Google Agenda (Calendar)

Hoewel Google Keep nu niet meer beschikbaar is, zullen gebruikers van Google Agenda (Calendar) blij zijn dat Google deze app nu juist heeft toegevoegd. Om Google Agenda op je Apple Watch te gebruiken, hoef je alleen maar de app op je iPhone bij te werken. Vervolgens verschijnt de app automatisch op je Apple Watch.

Google Agenda voor Apple Watch is een eenvoudige app die afspraken van de huidige week weergeeft. De huidige dag en datum staan rechtsboven in beeld. Elke afspraak of taak krijgt een eigen kaart met kleurcode, met bovenaan de tijd, gevolgd door de naam en de locatie. Door erop te tikken, kun je meer details bekijken.

Het is niet mogelijk om nieuwe evenementen of herinneringen aan te maken vanuit de watchOS-app. Google Agenda biedt verder twee complicaties, te beginnen met ‘Wat komt er nu?’. Deze is beschikbaar als cirkel of rechthoek en toont je volgende afspraak. Hij is ook beschikbaar als slimme stapel-widget. Daarnaast is er een cirkelvormige complicatie ‘Datum van vandaag’.

Gebruik je de apps Google Keep en Google Agenda (Calendar) helemaal niet op je Apple Watch, dan kun je natuurlijk gewoon de Apple-apps Notities en Agenda gebruiken.