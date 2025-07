iPhone 17 Pro vs 17 Pro Max: dit worden de belangrijkste verschillen

De iPhone 17 Pro en de 17 Pro Max worden in september al gepresenteerd, maar wat zijn de belangrijkste verschillen die je kunt verwachten?

iPhone 17 Pro vs 17 Pro Max

Apple presenteert de iPhone 17-serie in september, dus dat is al over iets meer dan twee maanden. Elk jaar opnieuw rijst de wat de verschillen zijn tussen de nieuwe Pro-modellen. We zetten voor je op een rij hoe Apple waarschijnlijk onderscheid gaat maken tussen de iPhone 17 Pro Max en de iPhone 17 Pro.

Geen nieuwe camera-features, wel een langere batterijduur

Tot nog toe onderscheidt Apple zijn Pro-modellen door middel van speciale camera-features. Het Pro Max-model krijgt soms een jaar of langer voor zijn kleinere broertje een nieuwe camerafunctie. Zo heeft de iPhone 15 Pro Max een 5x telelenszoom en het kleinere Pro-model een 3x zoom.

Tot nu toe zijn er dit jaar geen geruchten dat het nieuwe Pro Max-model een exclusieve camerafunctie krijgt. En de eerste geruchten over een kleiner Dynamic Island op de Pro Max lijken inmiddels minder zeker. Er komt wel een nog grotere verandering aan voor de Pro Max en dat is de batterijduur. Het Pro Max-model van Apple heeft altijd een betere batterijduur dan zijn kleinere broertje, maar dat zal dit jaar nog meer het geval zijn.

Dummy van een iPhone 17 Pro Max

Dit zorgt voor de langere batterijduur

De iPhone 17 Pro Max wordt dit jaar naar verluidt nog dikker om plaats te bieden aan een grotere batterij. Uitgelekte productafmetingen bevestigen dit. Ter vergelijking: de iPhone 16 Pro Max is 8,25 mm dik, de iPhone 17 Pro Max wordt waarschijnlijk 8,73 mm dik.

De iPhone 17 Pro verandert daarentegen helemaal niet van formaat. Afgezien van een groter ‘camera-eiland’ aan de achterkant, heeft het nieuwe Pro-model dezelfde basisafmetingen als de iPhone 16 Pro van vorig jaar.

We verwachten dat de iPhone 17 Pro Max een langere batterijduur heeft dan alle voorgaande iPhone-modellen. De batterijduur van de iPhone 17 Pro zal waarschijnlijk ongeveer hetzelfde zijn als die van de iPhone 16 Pro. De iPhone 17 Pro heeft wel nog steeds een veel betere batterijduur dan de ultradunne nieuwe iPhone 17 Air.