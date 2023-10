iOS 16.7.1 is uit: voor iedereen die niet wíl of kán updaten naar iOS 17

Wil (of kan) je niet updaten naar iOS 17? Dat hoeft niet, maar Apple heeft dan wel de update naar iOS 16.7.1 voor je iPhone en iPad klaarstaan.

Lees verder na de advertentie.

iOS 16.7.1: voor iedereen zonder iOS 17

Apple heeft in september van dit jaar iOS 17 uitgebracht. Maar jammer genoeg kan niet elke iPhone de update installeren. De nieuwe softwarefeatures van iOS 17 zijn beschikbaar als gratis update voor iPhone Xs en nieuwer. Heb je dus een iPhone 8 of iPhone X? Dan kun je iOS 16 niet upgraden naar de nieuwe versie.

De iPhone 8 moet op iOS 16 blijven en krijgt niet de update naar iOS 17.

Het is overigens geen verplichting om iOS 17 te installeren, zelfs wanneer je iPhone (of iPad) wel wordt ondersteund. Je kunt dan gerust iOS 16 nog even blijven gebruiken. Want Apple brengt nog steeds belangrijke updates voor deze versie van iOS uit.

Apple heeft nu een nieuwe update van iOS 16 uitgebracht. In iOS 16.7.1 zitten geen nieuwe functies, daarvoor moet je toch echt bij iOS 17 zijn. De update is wel belangrijk, want Apple fixt (waarschijnlijk) hiermee een kwetsbaarheid in de kernel. De kernel is het centrale deel van het besturingssysteem en daarmee behoorlijk belangrijk. Deze fout is een week eerder ook in iOS 17 opgelost met de update naar iOS 17.0.3.

Installeren maar

Je krijgt vanzelf de melding dat er een update voor je iPhone klaarstaat. Maar wil je niet wachten? Dan check je handmatig voor de update op de volgende manier.

Tik op ‘Instellingen’;

Ga naar ‘Algemeen’;

Tik op ‘Software-update’ en kies voor iOS 16.7.1.

Meer weten over iOS 17?

Met iOS 17 krijgt je iPhone er veel features bij. Je kunt bijvoorbeeld je wekkerradio eindelijk opbergen met de nieuwe Stand-by modus van je iPhone en is het mogelijk om meerdere profielen aan te maken in Safari. Ook krijgen je AirPods er nieuwe instellingen bij en is Kaarten veel uitgebreider in iOS 17.

