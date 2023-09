iOS 16.6.1 is uit: een belangrijke én verrassende update – installeer hem meteen!

Apple heeft iOS 16.6.1 uitgebracht, een onverwachte update nu iOS 17 nadert. Het is verstandig om direct te updaten, want er worden belangrijke beveiligingsproblemen opgelost. Dit moet je weten.

Apple lanceert iOS 16.6.1

Er is een nieuwe update beschikbaar voor je iPhone! Apple heeft iOS 16.6.1 uitgebracht, waarmee een aantal belangrijke problemen wordt opgelost in het besturingssysteem. Er komen met de update dus geen nieuwe functies meer naar je iPhone. Dat maakt de update niet minder belangrijk, want in iOS 16.6 zit naar verluidt een groot beveiligingsprobleem.

Het is opvallend dat Apple ervoor kiest om nu nog een update voor iOS 16 uit te brengen, want iOS 17 verschijnt bijna. Dit is de grote iOS-update van het jaar en brengt veel nieuwe functies naar je iPhone. Deze update verschijnt binnenkort, samen met vijf andere grote Apple-updates. Het beveiligingsprobleem is dus zó groot, dat Apple niet kon wachten op iOS 17. Wat is er aan de hand?

Problemen met afbeeldingen en Wallet

Apple heeft niet bekendgemaakt welke problemen er precies worden opgelost in iOS 16.6.1. Dat doet het bedrijf vrijwel nooit in dit soort situaties, maar Apple heeft wél aangegeven dat er mogelijk misbruik is gemaakt van de beveiligingsproblemen. Volgens de laatste info is een beveiligingsprobleem opgelost waarbij simpelweg het bekijken van een afbeelding op de iPhone kan leiden tot de installatie van malware. Dat kan een plaatje in Safari zijn, of een binnengekomen foto in WhatsApp. Kortom, het is uiterst belangrijk om de update zo snel mogelijk te installeren.

Volgens geruchten is er ook een probleem in de Wallet-app van Apple. Hierin staan de betaalpassen en andere digitale passen op je iPhone. Het is enorm belangrijk dat Wallet goed beveiligd is, zeker nu blijkt dat het beveiligingsprobleem al rondging op internet.

Je ziet dus, deze update is écht belangrijk. Werk je iPhone dus zo snel mogelijk bij naar iOS 16.6.1, zodat je zeker weet dat de beveiliging van het toestel weer op orde is. De update is blijkbaar dusdanig belangrijk dat er niet op iOS 17 gewacht kan worden, dus het is verstandig om de nieuwe iOS 16-versie direct te installeren.

iOS 17 verschijnt bijna

Dit is zo goed als zeker écht de laatste update voor iOS 16, want volgende week presenteert Apple de iPhone 15. Na de onthulling van de nieuwe iPhone duurt het doorgaans niet lang voordat de grote iOS-update beschikbaar komt. Van iOS 17 zijn inmiddels al acht testversies verschenen, Apple is dus waarschijnlijk bijna klaar voor de definitieve update. Heb je al een testversie van iOS 17 geïnstalleerd? Dan kun je niet meer bijwerken naar iOS 16.6.1.

Als je iPhone wel nog draait op iOS 16, raden we aan om zo snel mogelijk te updaten naar iOS 16.6.1. Het is niet zonder reden dat Apple de update nu al uitbrengt en niet wacht op iOS 17. De nieuwe software-versie is nu beschikbaar voor iedereen en verschijnt automatisch bij de instellingen van je iPhone. Lees hier hoe je de nieuwste iOS-versie zelf installeert, zodat je zeker weet dat de beveiliging weer in orde is.

