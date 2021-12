Gerucht: iOS 16 komt niet naar de iPhone 6S (Plus) en eerste iPhone SE

Apple staat bekend om zijn jarenlange software-updates, maar aan alles komt een einde. De iPhone 6S, iPhone 6S Plus en de originele iPhone SE krijgen volgens een nieuw gerucht geen ondersteuning voor iOS 16.

Geen iOS 16 ondersteuning voor iPhone 6S en SE

Volgens de Franse website iPhoneSoft is het einde nabij voor de iPhone 6S, iPhone 6S Plus en de eerste iPhone SE. Deze smartphones zouden volgend jaar geen ondersteuning krijgen voor iOS 16. Ze blijven dus waarschijnlijk steken op iOS 15. Dat is geen schande, want de iPhone 6-serie stamt alweer uit 2015. De iPhone SE volgde in 2016. De telefoons draaiden bij de lancering op iOS 9 en kregen dus zes grote iOS-updates.

De iPhone 7 en nieuwer zouden wél op iOS 16 kunnen draaien. Apple lanceert de nieuwste versie van het besturingssysteem tijdens WWDC 2022. Dat is de jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars, die waarschijnlijk in juni volgend jaar plaatsvindt.

Apple ondersteunt zijn smartphones een stuk langer dan de meeste Android-fabrikanten. Ook als de genoemde modellen straks geen officiële iOS-updates meer krijgen, ontvangen ze waarschijnlijk nog jarenlang beveiligingpatches. Daarmee kun je de telefoons gewoon blijven gebruiken zonder je zorgen te maken over hackers.

Ook diverse iPads leggen het loodje

Op iPad-gebied vallen er ook slachtoffers. De stokoude iPad Air 2 uit 2014 zou geen ondersteuning meer krijgen voor iPadOS 16. Ook de iPad Pro uit 2015, de iPad 2017 en de iPad mini 4 vallen waarschijnlijk af. Het lijkt er daarmee op dat voor iOS 16 en iPadOS 16 minimaal een A10-chip vereist is.

