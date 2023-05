Afzonderlijke gesprekken vergrendelen in WhatsApp: straks kan het

Wil jij je chats beter beveiligen in WhatsApp? Dan is er goed nieuws, want binnenkort is het mogelijk om afzonderlijke gesprekken te vergrendelen in WhatsApp.

Gesprekken vergrendelen in WhatsApp

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie, waarmee je straks afzonderlijke gesprekken kan beveiligen op je iPhone. Het is nu al mogelijk om WhatsApp te beveiligen met bijvoorbeeld Face ID. Je moet de app dan eerst ontgrendelen, voordat je toegang hebt tot alle gesprekken.

Met de nieuwe functie komt er dus nóg een beveiligingslaag bij, want dan kun je in WhatsApp ook afzonderlijke gesprekken vergrendelen. Zo weet je zeker dat een privégesprek niet zomaar gelezen wordt als iemand je telefoon even gebruikt. Om het gesprek te beveiligen wordt Face ID of Touch ID gebruikt.

Lijst met beveiligde chats in WhatsApp

Als je ervoor kiest om een gesprek te beveiligen in WhatsApp, wordt die chat verplaatst naar een lijst met alle beveiligde gesprekken. Als je van zo’n beveiligde chat een melding krijgt is de inhoud daarvan verborgen. Zo hoef je straks dus niet meer de hele app te beveiligen, maar alleen de gesprekken die je liever privé houdt op WhatsApp.

De nieuwe functie komt vooralsnog alleen nog naar WhatsApp voor iPhone. Op andere apparaten die gekoppeld zijn aan je WhatsApp-account wordt de chat niet beveiligd. Via WhatsApp Web kan je straks dus nog steeds een vergrendeld gesprek lezen zonder Face ID of Touch ID te gebruiken. In de toekomst worden de chats op gekoppelde apparaten wel beveiligd, maar dan met een wachtwoord of code.

Meer nieuwe functies komen naar WhatsApp

Het vergrendelen van gesprekken komt met de nieuwste WhatsApp-update naar je iPhone. Het is nog niet duidelijk wanneer deze update wordt gelanceerd, maar dit zal naar verwachting niet lang meer op zich laten wachten. Doorgaans worden nieuwe functies na een update binnen een paar weken naar alle gebruikers gebracht. Nog even geduld dus, want de update komt er bijna aan.

