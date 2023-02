Nieuwe update WhatsApp: videobellen véél beter door deze functie

WhatsApp heeft een nieuwe update voor de app uitgebracht, waarin een langverwachte functie voor videobellen wordt geïntroduceerd. Wat houdt de update in?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Videobellen wordt makkelijker

WhatsApp heeft een nieuwe update voor de app uitgebracht met een aantal toffe nieuwe functies. De belangrijkste nieuwe functie is gericht op het makkelijker maken van videobellen. Met de nieuwe update wordt het namelijk mogelijk om te videobellen via WhatsApp, zonder dat je de app continu geopend moet hebben.

Lees ook: Handig: WhatsApp zet spraakberichten straks om in tekst

Door deze nieuwe functie is het veel makkelijker om te multitasken als je via WhatsApp aan het videobellen bent. Eerder was het al mogelijk om te bellen via WhatsApp, terwijl je een andere app geopend hebt. Nu is dat ook mogelijk met videobellen: als je WhatsApp sluit terwijl je aan het videobellen bent, verschijnt nu een klein venster in de hoek van je scherm met daarin het videogesprek.

Beeld in beeld werd al in iOS 14 geïntroduceerd

Deze functie, waarin een video verkleind in de hoek van je beeldscherm afspeelt, wordt ook wel beeld-in-beeld genoemd. Voor WhatsApp is deze functie wellicht nieuw, maar Apple introduceerde de functie al in iOS 14. Zo is het bij FaceTime al lange tijd mogelijk om te videobellen terwijl je een andere app geopend hebt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het was bij WhatsApp wel al mogelijk om te videobellen met een andere app geopend, maar bij het openen van de andere app werd de camera gepauzeerd. Na de nieuwe update blijft de camera dus aan, waardoor je tijdens het videogesprek bijvoorbeeld makkelijk even je agenda of notities kan checken.

WhatsApp-update bevat meer nieuwe functies

De nieuwe update voor WhatsApp bevat overigens meer nieuwe functies. Zo wordt het mogelijk om onderschriften bij te voegen bij het versturen van documenten. Dit was eerder al mogelijk bij het versturen van foto’s. Daarnaast kun je met de update langere groepsomschrijvingen en groepsonderwerpen maken.

Een aantal toffe nieuwe functies dus, die voornamelijk bedoeld zijn om het gebruik van WhatsApp makkelijker te maken. Je installeert de update via de App Store: houd het icoontje van de App Store even ingedrukt, tik op ‘Updates’, en daarna op ‘Werk alle bij’. En ben je benieuwd hoe je WhatsApp nog beter maakt? Lees dan onze tips om de grootste irritaties op WhatsApp op te lossen!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!