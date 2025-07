5 features van de AirPods Pro 3 (die het wachten echt waard zijn)

We verwachten dat de AirPods Pro 3 nog dit jaar zullen verschijnen en dit zijn 5 features die het de moeite waard maken om erop te wachten.

5 features van de AirPods Pro 3

Apple heeft de AirPods Pro sinds 2022 niet meer geüpdatet, dus de oordopjes zijn wel toe aan een vernieuwing. We verwachten de AirPods Pro 3 nog dit jaar en volgens geruchten heeft Apple een aantal spannende nieuwe features in petto. Die maken het waarschijnlijk de moeite waard om te upgraden. We zetten vijf van die nieuwe features voor je op een rij.

1. Gezondheidsfeatures

Apple heeft eerder dit jaar de Powerbeats Pro 2 met hartslagmeting op de markt gebracht. Dat is een feature die we ook verwachten op de AirPods Pro 3, mogelijk aangevuld met een temperatuurmeting. De Apple Watch kan de huidtemperatuur al meten, maar dat is niet nauwkeurig genoeg om koorts te detecteren. Een temperatuurmeting in het oor zou nuttigere gegevens opleveren.

2. Verbeterde geluidskwaliteit

Apple werkt aan een upgrade van de H-serie chip in de AirPods, wat waarschijnlijk leidt tot een verbeterde geluidskwaliteit. De AirPods Pro 2 ondersteunen Lossless Audio wanneer ze worden gekoppeld met Vision Pro dankzij een eigen draadloos audioprotocol. Het kan zijn dat Apple dit uitbreidt naar andere apparaten. De AirPods Pro 3 gebruiken misschien ook Bluetooth 5.4, voor een betere audiolatency.

AirPods 4.

4. Nieuw design

Apple gaat het ontwerp van de ‌AirPods Pro 3‌ vernieuwen. De AirPods 4 hebben een slankere behuizing, een verborgen capacitieve koppelingsknop en een verborgen LED. Mogelijk gaan we dezelfde veranderingen zien bij de ‌AirPods Pro‌ 3. De oordopjes krijgen mogelijk ook een kleiner in-ear-stuk en een kortere steel.

3. Verbeterde Active Noise Cancellation

De H3-chip zorgt voor een nog snellere verwerking, en dat resulteert in een verbeterde actieve ruisonderdrukking en betere adaptieve audio. De H2-chip in de AirPods Pro 2 vermindert ruis actief 48.000 keer per seconde om het omgevingsgeluid te verminderen. Een verbeterde H-serie chip zou dit nog beter kunnen doen.

5. Verbeterde tracking

De ‌AirPods Pro 3‌ worden waarschijnlijk voorzien van de tweede generatie Ultra Wide Band (UWB)-chip. Dit zorgt voor een nauwkeurigere tracking met behulp van de app Zoek mijn.

Automatisch vertalen

De automatische vertaalfunctie die naar de ‌AirPods Pro 3‌ zou komen, blijkt uiteindelijk een functie die Apple aan alle AirPods-modellen toevoegt. Enige voorwaarde is dat ze zijn verbonden met een iPhone die Apple Intelligence ondersteunt en waarop iOS 26 draait.

We verwachten dat de AirPods Pro 3 later dit jaar op de markt komen. Mogelijk worden ze tijdens het iPhone-event in september gepresenteerd.