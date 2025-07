iOS 18.6 release: dit is wanneer de update naar je iPhone komt

Er komt weer een update aan voor de iPhone, want Apple werkt aan iOS 18.6. Dit is de verwachte release van iOS 18.6!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 18.6

Bij de WWDC 2025 heeft Apple iOS 26 al aangekondigd, maar die update verschijnt pas in september. In de tussentijd brengt Apple nog een nieuwe softwareversie uit van iOS 18, die al veel sneller naar je iPhone komt. Het is de verwachting dat iOS 18.6 deze maand wordt uitgebracht, waarmee Apple een aantal kleine veranderingen op de iPhone doorvoert. Deze aanpassingen zijn vooral bedoeld om te voldoen aan Europese regelgeving.

Apple maakt het in iOS 18.6 gemakkelijker om applicaties via alternatieve webwinkels en webbrowsers te downloaden. Waar je nu nog naar de Instellingen-app van je iPhone moet om een app op deze manier te installeren, is dat vanaf iOS 18.6 niet meer nodig. In plaats daarvan krijg je veel minder schermen te zien, om het installeren van deze apps eenvoudiger te maken. Benieuwd wanneer deze veranderingen naar je iPhone komen? Dit is de verwachte release van iOS 18.6.

iOS 18.5 en eerder. iOS 18.6

Release van iOS 18.6

Apple heeft de release van iOS 18.6 nog niet officieel aangekondigd. Het bedrijf houdt ieder jaar ongeveer dezelfde tijdlijn aan bij het uitbrengen van nieuwe softwareversies, waardoor we wel een idee hebben van het moment waarop iOS 18.6 verschijnt. Vorig jaar bracht Apple iOS 17.6 uit op 29 juli, in 2023 kwam iOS 16.6 op 24 juli en een jaar daarvoor verscheen iOS 15.6 op 20 juli. Je kunt iOS 18.6 waarschijnlijk rond dezelfde periode op je iPhone installeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De release van iOS 18.6 valt in ieder geval eind juli. Doorgaans brengt Apple nieuwe softwareversies uit op een maandag of een dinsdag. De kans is daarom groot dat iOS 18.6 op maandag 21 juli of maandag 28 juli 2025 naar je iPhone komt. Houd je iPhone dan goed in de gaten, want één van die avonden brengt Apple waarschijnlijk iOS 18.6 uit. Updates verschijnen vaak in de avond om 19.00 uur, Nederlandse tijd.

Meer over iOS 18.6

Met iOS 18.6 komen weinig grote veranderingen naar je iPhone. De meeste functies van iOS 18 zijn al met een eerdere softwareversie uitgerold. Apple gebruikt iOS 18.6 daarom vooral voor het verbeteren van de software en het verhelpen van eventuele problemen. Voor Europese gebruikers wordt het gemakkelijker om applicaties te installeren via alternatieve webwinkels en webbrowsers, maar daar blijft het ook bij.

In september komen wél veel nieuwe functies naar je iPhone, want dan brengt Apple iOS 26 uit. Het gaat om de grootste update in jaren, met een nieuwe interface en meer functies voor de iPhone. Na de release van iOS 18.6 duurt het niet lang meer, voordat iOS 26 beschikbaar is voor alle gebruikers. Ben je benieuwd of jouw iPhone ondersteuning heeft voor de update? Lees dan hier welke toestellen werken met iOS 26!