De eerste smartphone van je kind is een iPhone (dit is waarom)

Er komt een moment dat je kind een smartphone wilt en dan kun je maar beter voor een iPhone kiezen. Dit is waarom.

De eerste iPhone van je kind

Tegenwoordig is de kans groot dat je kind vroeg of laat om een iPhone begint te zeuren. En dan ook nog op steeds jongere leeftijd en het liefst de Pro-versie van de meest recente iPhone. Dat komt doordat het voor kinderen vanaf een bepaalde leeftijd een soort statussymbool is. Veel ouders kopen voor zichzelf niet eens de duurste iPhone van het moment, laat staan voor hun kinderen. Maar dat neemt niet weg dat een iPhone wel een goede keuze is voor je kind.

Apple heeft namelijk allerlei manieren voor toezicht heeft ingebouwd. Je kunt de iPhone van je kind koppelen aan die van jezelf en van de rest van het gezin, zodat je controle hebt over wat je kind koopt en downloadt.

Bovendien kun je instellen hoe lang je kind per dag de iPhone mag gebruiken. Ook is het mogelijk om met de functie Zoek mijn in de gaten houden waar (de iPhone van) je kind zich bevindt. En dat is natuurlijk maar wat handig als je kind de iPhone kwijtraakt. Maar er zijn natuurlijk meer redenen om voor een iPhone te kiezen. We zetten de belangrijkste voordelen op een rij.

1. Veiligheid en privacy

Apple staat bekend om zijn strenge beveiligingsmaatregelen en heeft privacy hoog in het vaandel. Met de ingebouwde beveiligingsfuncties zoals Face ID, Touch ID en end-to-end encryptie in de app Berichten, kunnen ouders gerust zijn dat de persoonlijke gegevens van hun kinderen veilig zijn op een iPhone.

Bovendien biedt Apple uitgebreide ouderlijke controlefuncties met ‘Apple Gezinsdeling‘ zodat ouders het gebruik van de smartphone kunnen beheren, toegangsbeperkingen kunnen instellen en schermtijdlimieten kunnen invoeren.

2. Duurzaamheid

Een iPhone staat bekend om zijn duurzaamheid en betrouwbaarheid. Apple-apparaten worden gebouwd om lang mee te gaan, wat betekent dat de eerste smartphone van je kind een investering is die de tand des tijds kan doorstaan.

Met regelmatige software-updates, een uitstekende klantenservice en reparatiedienst biedt Apple een smartphone-ervaring die zowel ouders als kinderen gemoedsrust geeft.

3. Ecosysteem en integratie

Als je al andere Apple-producten in huis hebt, zoals een iPad, Mac of Apple Watch, dan profiteer je van de naadloze integratie binnen het Apple-ecosysteem. Dit betekent onder meer dat je eenvoudig apparaten kunt koppelen en gegevens kunt synchroniseren. Dit maakt het beheer van de apparaten van je kinderen een stuk eenvoudiger.

4. Onderwijs en creativiteit

Via de App Store van Apple hebben je kinderen toegang tot een breed scala aan apps die speciaal zijn ontworpen voor kinderen. Of het nu gaat om interactieve leer-apps, digitale tekenprogramma’s of muziek- en videobewerkings-apps. De iPhone bevat zo talloze mogelijkheden om de creativiteit en ontwikkeling van je kinderen te stimuleren.

5. Gemeenschap en ondersteuning

Als je een iPhone kiest als eerste smartphone van je kind, krijg je ook volop ondersteuning van derden. Van online fora tot Apple Stores, er zijn tal van bronnen beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden en problemen op te lossen die kunnen opduiken tijdens het gebruik van de smartphone.

Op deze manier biedt de iPhone een combinatie van veiligheid, betrouwbaarheid, integratie, educatieve mogelijkheden en ondersteuning die het de beste smartphone maken voor zowel ouders als hun kinderen.

Welke iPhone is het beste voor je kind?

De meest voor de hand liggende keuze voor relatief jonge kinderen is een vrij recente iPhone die enigszins betaalbaar is. En dan kom je eigenlijk vanzelf uit bij de iPhone SE 2022. Dit toestel heeft de volgende voordelen:

Goedkoper dan andere recente iPhones.

Compact en handzaam (4,7 inch), wat ideaal is voor kleinere handen.

Goede prestaties dankzij de A15 Bionic-chip.

Ondersteunt 5G en draadloos opladen via MagSafe.

Ondersteunt de nieuwste iOS-versies.

De prijs/prestatie-verhouding van de iPhone SE 2022 is zonder meer het beste van al je opties. Wil je een iPhone SE aanschaffen, kijk dan zeker eens naar de onderstaande deals!

Meer power voor oudere kinderen

Als je kind al wat ouder is, wordt de iPhone waarschijnlijk ook voor meer verschillende dingen gebruikt. Dan staat bijvoorbeeld het spelen van zwaardere games ook op het wensenlijstje. In dat geval is het aan te raden om een iets recentere iPhone te kopen. Wij zouden in dat geval de iPhone 13 aanraden. Je krijgt dan ook een betere camera en meer opslagruimte, maar je betaalt tegelijkertijd niet de hoofdprijs.

De iPhone 13 is met 6,1 inch wel een stukje groter. Dat is voor oudere kinderen in de meeste gevallen geen probleem. Wil je toch graag een kleinere iPhone, dan kun je nog kiezen voor de iPhone 13 mini (5,4 inch). Vanaf de iPhone 14 is er geen mini-variant meer verschenen.

De iPhone 13 is wel ietsje duurder dan de iPhone SE 2022, maar het verschil is niet schokkend. De iPhone 13 mini is wel weer zo’n 100 euro duurder dan de reguliere iPhone 13. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat dit de laatste iPhone mini is die je nog kunt kopen. Voor de beste prijzen kijk je naar de deals die we hieronder voor je hebben klaargezet.

Een iPhone voor je kind

Zoals je in dit artikel hebt gelezen, zijn er veel redenen om een iPhone voor je kind te kopen. Het is niet de goedkoopste optie die er is, maar de vele voordelen die een iPhone met zich meebrengt, vind je eigenlijk bij geen enkele ander smartphone.

Bovendien behouden iPhones hun waarde langer dan andere smartphones. Heb je er eenmaal in geïnvesteerd, dan scheelt dat wanneer je later weer een nieuwe iPhone moet aanschaffen.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple nieuws? Meld je dan aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!