iPhone 16e vs iPhone SE 2022: dit zijn de (enorme) verschillen

De nieuwe iPhone 16e is geen iPhone SE, maar het is toch min of meer de opvolger van de iPhone SE 2022. We zetten de verschillen op een rij.

iPhone 16e vs iPhone SE 2022

Drie jaar na het verschijnen van de iPhone SE 2022 komt Apple met de iPhone 16e. Het is geen iPhone SE, maar het is min of meer wel de opvolger van de iPhone SE 2022. Drie jaar is best lang en betekent dat de verschillen tussen beide toestellen ook behoorlijk groot zijn. We zetten ze voor je op een rij.

Behuizing en scherm

De iPhone 16e is niet alleen beter dan de iPhone SE 2022, hij is ook groter en zwaarder: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm en 167 g, ten opzichte van 138,4 x 67,3 x 7,3 mm en 144 g. Daarbij is de behuizing van de iPhone 16e waterbestendig volgens de IP68-standaard (6 meter gedurende 30 min) en die van de iPhone SE 2022 volgens de IP67-standaard (1 meter gedurende 30 min). Spring je nogal avontuurlijk met je iPhone om, dan kies je dus beter voor de iPhone 16d.

Verder heeft de iPhone 16e een 6,1-inch Super Retina XDR OLED-scherm en de iPhone SE 2022 een 4,7-inch Retina IPS LCD-scherm. Afgezien van het verschil in grootte is de kwaliteit van het scherm in de 16e flink verbeterd ten opzichte van de SE 2022. Dit zie je ook terug in de resolutie: 1170 x 2532 pixels voor de 16e, 750 x 1334 pixels voor de SE 2022. Ook de helderheid van het 16e-scherm is een stuk hoger, wat betekent dat je dit scherm in alle situaties een stuk beter kunt aflezen.

Processor

De nieuwe iPhone 16e heeft een A18-chip aan boord en dat is toch weer een heel stuk sneller dan de A15 Bionic-chip die in de iPhone SE 2022 zit. De nieuwe chip is daarnaast ook nog eens zuiniger, wat betekent dat de batterijduur hierdoor een flinke boost krijgt.

Werkgeheugen en opslagruimte

Qua werkgeheugen kon het verschil bijna niet groter zijn: de SE 2022 heeft 4 GB RAM en de 16e maar liefst 8 GB. Dat komt doordat 8 GB een vereiste is voor het ondersteunen van Apple Intelligence, iets wat Apple wilde toevoegen op de 16e. Dus als je Apple Intelligence graag wilt gebruiken wanneer het in Nederland beschikbaar komt, dan heb je niets aan de iPhone SE 2022.

Daarnaast heeft de iPhone 16e meer opslagruimte. Je kunt kiezen uit 128, 256 en 512 GB. Bij de SE 2022 heb je de keuze uit 64, 128 en 256 GB.

Camera’s

Ook hier zijn de verschillen zonder meer enorm te noemen. De iPhone SE 2022 heeft een 12MP-camera, de iPhone 16e een 48MP-camera met bovendien een iets groter diafragma en een 2x zoom zonder kwaliteitsverlies. Daar kan de SE niet tegenop. Ook de selfie-camera is een stuk beter: 12 MP met f/1.9 ten opzichte van 7 MP met f/2.2 (een hogere f-waarde betekent een kleiner diafragma). De selfie-camera van de 16e heeft dus meer megapixels en laat meer licht binnen.

Batterijduur

Aangezien de 16e groter is dan de SE, is ook de batterij groter. Bovendien is de processor energiezuiniger. Dit betekent dat de batterijduur van de iPhone 16e een stuk beter is dan die van de SE 2022, namelijk 26 uur video afspelen ten opzichte van 15 uur video afspelen.

Overige verschillen

De iPhone SE 2022 heeft een Lightning-aansluiting, alle nieuwe iPhones (dus ook de iPhone 16e) hebben een USB-C-aansluiting. Daarnaast werkt de SE met Touch ID en is de 16e voorzien van Face ID. Ook heeft de 16e in tegenstelling tot de SE SOS-noodmelding via satelliet en Ongelukdetectie. Tot slot heeft de iPhone 16e een actieknop waaraan je zelf een functie kunt toewijzen. De iPhone SE 2022 heeft nog een mute-knop.

Conclusie: iPhone 16e vs iPhone SE 2022

Aangezien er drie jaar tussen deze iPhones zit, is het logisch dat de verschillen groot zijn. En dat is dan nog zacht uitgedrukt. De iPhone 16e is echt op alle fronten flink beter dan de iPhone SE 2022. Deze laatste is inmiddels niet meer nieuw verkrijgbaar, maar kun je wel nog refurbished vinden voor zo’n € 173,99. Dat is natuurlijk geen geld. Dit in tegenstelling tot de iPhone 16e. Die is met € 719,- bepaald niet goedkoop.

iPhone 16e kopen?

Sinds vrijdag 21 februari 14.00 uur is het mogelijk om de iPhone 16e te bestellen. Doorgaans heeft Apple slechts een beperkte voorraad bij de release van een nieuwe iPhone, dus je loopt het risico dat je lang moet wachten. Door de iPhone 16e in de pre-order te bestellen voorkom je dat. De iPhone wordt dan op vrijdag 28 februari bij je thuis afgeleverd. Die dag verschijnt de iPhone 16e ook officieel in de winkels.

Goed om te weten: bij meerdere aanbieders heb je de mogelijkheid om je oude iPhone in te leveren, waardoor de iPhone 16e nóg goedkoper wordt. Zo krijg je bij KPN tot 200 euro korting bij inruil van je oude telefoon, bij Odido is dat zelfs tot 216 euro. Ook bij Coolblue krijg je extra inruilwaarde voor je vorige toestel. Wil je de iPhone als eerste in huis hebben? Bekijk dan hier waar je de iPhone 16e kunt bestellen:

