Voor de iPad is iPadOS 19 de belangrijkste update van 2025. Ben je benieuwd welke nieuwe functies naar de iPad komen? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Nieuwe functies in iPadOS 19

Bij de WWDC kondigt Apple traditiegetrouw de belangrijkste softwareversies van het jaar aan. In 2025 is iPadOS 19 de belangrijkste update voor de iPad. Het gaat volgens geruchten om een grote update, waarmee Apple voor het eerst in jaren het design van iPadOS verandert. Daarnaast krijgt een aantal applicaties en nieuwe indeling. Wij zetten alle verwachtingen van iPadOS 19 voor je onder elkaar!

Nieuw design

Bij iOS 19 wordt een nieuw ontwerp verwacht, waarin we veel elementen van visionOS terug zullen zien. Het is de verwachting dat dit nieuwe design ook naar iPadOS 19 komt. Dat betekent dat de interface meer transparante kaders met afgeronde hoeken krijgt. Daarnaast werkt Apple waarschijnlijk meer met diepte in iPadOS 19 en lijken de transparante kaders van glas. Soortgelijke kaders vinden we nu al terug in visionOS.

In iPadOS 19 neemt Apple de icoontjes van alle applicaties op de schop, waardoor ze er compleet anders uit zullen zien. Het is nog onduidelijk wat het nieuwe ontwerp van de symbolen wordt. Mogelijk kiest Apple voor ronde apps, net als in visionOS. Dit zou in ieder geval voor het eerst zijn dat Apple de interface van iPadOS aanpast, sinds de introductie van het besturingssysteem in 2019.

Apps met nieuwe indeling

Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe indeling voor een aantal applicaties. Vooral de Camera-app krijgt een nieuw design in iOS, het is de verwachting dat iPadOS dit nieuwe ontwerp overneemt. In de vernieuwde Camera-app zien we eveneens doorzichtige vensters terug. Deze zijn nu al verwerkt in de nieuwe Uitnodigingen-app, Apple trekt deze lijn waarschijnlijk door bij andere standaard-apps.

Daarnaast breidt Apple de Berichten-app uit in iPadOS 19. De volgende iPadOS-generatie krijgt ondersteuning voor een nieuwe RCS-standaard. RCS geldt als de opvolger voor sms, waarmee je langere berichten, foto’s, video’s en tekstberichten kunt versturen via de Berichten-app. Vanaf iPadOS 19 werkt de iPad met RCS versie 3.0, waarin RCS-berichten end-to-end versleuteld zijn. Ook kun je straks met emoji reageren op RCS-berichten en een antwoord onder deze berichten toevoegen.

Helaas krijgen niet alle iPads ondersteuning voor de nieuwe iPadOS-update. Zoals ieder jaar valt een aantal tablets af bij het uitbrengen van een nieuwe generatie van iPadOS. Ook bij iPadOS 19 is dat het geval, de zevende generatie van de ‘normale’ iPad (2019) krijgt de update niet. Wil je weten of je kunt updaten naar de nieuwste iPadOS-versie? Deze iPads krijgen iPadOS 19:

Release van iPadOS 19

Apple brengt met iPadOS 19 dus grote veranderingen naar de iPad. Op de WWDC 2025 onthult het bedrijf de update, dan zien we het nieuwe design van iPadOS 19 en weten we welke functies worden toegevoegd aan het besturingssysteem. Apple organiseert de WWDC 2025 van maandag 9 juni tot en met vrijdag 13 juni. Het bedrijf trapt de week af met een presentatie op maandag, dan worden alle belangrijke updates gepresenteerd.

Zet maandag 9 juni 2025 19.00 uur (Nederlandse tijd) in je agenda, want die avond onthult Apple iPadOS 19. Pas een paar maanden later wordt de definitieve softwareversie uitgerold, dat gebeurt in september. Die maand brengt Apple de iPhone 17-reeks uit, samen met updates als iOS 19 en iPadOS 19. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!