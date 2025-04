Dit jaar komt watchOS 12 naar de Apple Watch! Het gaat om de grootste watchOS-update van 2025, waarmee nieuwe functies naar de smartwatch komen. Dit zijn de verwachtingen!

Nieuwe functies watchOS 12

Er komt een grote update voor de Apple Watch aan! Apple werkt aan watchOS 12, de belangrijkste software-update voor de Apple Watch in 2025. Met watchOS 12 komen er veel nieuwe functies naar de smartwatch. Dat is niet alles, volgens geruchten werkt Apple ook aan een nieuw ontwerp voor de software. Ben je benieuwd welke veranderingen dit jaar nog meer naar je Apple Watch komen? Dit zeggen alle geruchten!

Ontwerp

Apple werkt aan een nieuw ontwerp voor een aantal besturingssystemen. Bij iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16 zien we waarschijnlijk een nieuwe interface, die veel elementen overneemt van visionOS. Dat betekent dat er meer transparante kaders naar de besturingssystemen komen. Volgens nieuwe geruchten zien we soortgelijke veranderingen bij watchOS 12, waardoor de software voor het eerst in jaren een nieuw design krijgt.

Bij iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16 worden nieuwe symbolen bij alle applicaties verwacht. Als de nieuwe interface ook naar watchOS 12 komt, worden daar ook alle icoontjes van de apps veranderd. Het is in ieder geval de verwachting dat de symbolen een nieuw ontwerp krijgen. Mogelijk past Apple de indeling van de apps ook aan, daarover is vooralsnog weinig bekend.

Gezondheidsfuncties

Ieder jaar brengt Apple nieuwe gezondheidsfuncties naar watchOS en dat is bij watchOS 12 vermoedelijk niet anders. Volgens geruchten komt het bedrijf met een nieuwe gezondheids- en fitnesscoach in iOS 19, die we ook terug zullen zien in de nieuwe generatie van watchOS. Deze coach geeft je tips over een gezondere levensstijl en hoe je bepaalde work-outs het beste kunt uitvoeren. De gezondheidscoach komt waarschijnlijk naar de iPhone en de Apple Watch.

Daarnaast gaan al langer geruchten dat een bloeddrukmeter naar de Apple Watch komt. Het is nog niet duidelijk of dit enkel een verbetering in de hardware is, of dat de feature ook met een software-update naar eerdere modellen van de smartwatch komt. In het laatste geval is het goed mogelijk dat we de bloeddrukmeter al bij de presentatie van watchOS 12 zullen zien. De functie komt dan later beschikbaar, in ieder geval bij de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3.

Apple Intelligence

Bij vrijwel alle besturingssystemen zijn inmiddels de eerste onderdelen van Apple Intelligence beschikbaar, maar watchOS is daarin een uitzondering. Mogelijk komt daar met watchOS 12 verandering in, want er gaan geruchten dat Apple Intelligence naar de Apple Watch komt. In dat geval komen features als Genmoji, samenvattingen van meldingen en de verbeterde versie van Siri eindelijk naar de smartwatch.

Het is nog onduidelijk naar welke generaties van de Apple Watch de nieuwe AI-functies komen. Apple Intelligence vraagt veel rekenkracht, waarvoor minimaal 8 GB aan werkgeheugen nodig is. De huidige Apple Watches hebben slechts 1 GB RAM, dus de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3 moeten een flinke update krijgen om te werken met Apple Intelligence. De kans is daarom groot dat Apple Intelligence alleen naar de nieuwe Apple Watches van 2025 komt.

Ondersteuning

Bij het uitbrengen van een update vallen regelmatig toestellen af, omdat ze geen ondersteuning meer hebben voor de nieuwe softwareversie. Volgens geruchten is dat dit jaar niet het geval, alle toestellen kunnen waarschijnlijk bijwerken naar watchOS 12. Op dit moment hebben de Apple Watch Series 6 en nieuwer ondersteuning voor watchOS 11. Deze generaties kunnen later dit jaar updaten naar watchOS 12. Dat zijn de volgende modellen:

Release van watchOS 12

Apple presenteert de belangrijkste software-updates van het jaar traditiegetrouw op de WWDC (Worldwide Developers Conference). De WWDC 2025 vindt plaats van maandag 9 juni tot en met vrijdag 13 juni. Apple trapt de week op maandag af met een presentatie, waarbij softwareversies als iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12, tvOS 16 en macOS 16 worden aangekondigd. Zet maandag 9 juni dus maar alvast in je agenda, want dan weten we zeker welke functies naar watchOS 12 komen.

Na de presentatie op 9 juni brengt Apple de eerste testversie van watchOS 12 uit voor ontwikkelaars. De definitieve release is veel later, in september rolt Apple de update uit voor alle gebruikers. Begin september kun je dus aan de slag met alle nieuwe functies van watchOS 12.