Apple bevestigt dat de iPhone SE 2025 nu definitief van de baan is

Er komt definitief geen nieuwe iPhone SE in 2025, wat betekent dat de iPhone SE 2022 de laatste van de budgetserie is. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let op: volgens geruchten brengt Apple in 2025 geen iPhone SE meer uit. In plaats daarvan kiest het bedrijf voor de iPhone 16e. Ben je benieuwd naar deze nieuwe iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16e!

Definitief geen iPhone SE in 2025

Aan alles komt een eind en zo ook aan de iPhone SE-serie. De eerste iPhone SE werd op 21 maart 2016 geïntroduceerd, waarbij de letters SE stonden voor ‘Special Edition’. Deze eerste iPhone SE zag er vrijwel hetzelfde uit als de iPhone 5s, met een beelddiagonaal van 4 inch. De iPhone was beschikbaar in de kleuren Roségoud, Spacegrijs, Zilver en Goud.

De eerste iPhone SE werd op 15 april 2020 opgevolgd door de iPhone SE 2020, die deel uitmaakte van de 13e generatie iPhones, ofwel de iPhone 11-serie. De iPhone SE 2020 zag er net zo uit als de iPhone 8, met een scherm van 4,7 inch. Het toestel had een thuisknop met Touch ID geïntegreerd en was verkrijgbaar in drie kleuren: Zwart, Wit en Product Red.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op 18 maart 2022 verscheen de volgende en dus laatste iPhone SE: de iPhone SE 2022. Deze SE had hetzelfde uiterlijk als zijn voorganger uit 2020, met wederom een scherm van 4,7 inch. De opslagcapaciteit was gelijk gebleven, maar het werkgeheugen werd verhoogd van 3 naar 4 GB. De iPhone SE was ook beschikbaar in drie kleuren: Rood, Sterrenlicht en Middernacht.

Geen nieuwe versie in 2025

Er gaan al lange tijd geruchten over een nieuw iPhone SE-model in 2025, temeer omdat de iPhone SE 2022 niet meer verkrijgbaar is. Inmiddels is duidelijk dat Apple er toch voor heeft gekozen om afscheid te nemen van de iPhone SE-serie. Gezien de populariteit van met name de iPhone SE 2022, zullen veel mensen dit ongetwijfeld jammer vinden. Maar niet getreurd, want Apple heeft inmiddels wel een alternatieve betaalbare iPhone uitgebracht: de iPhone 16e!

Wil je hier meer over weten? Lees dan het artikel Apple presenteert iPhone 16e: dit is de goedkoopste iPhone van 2025.