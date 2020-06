FaceTime instellen, uitschakelen of beperken: zo doe je dat

FaceTime kun je instellen om simpel te videobellen met andere iPhone-, iPad-, iPod touch- en Mac-gebruikers. In dit artikel leggen we uit hoe je FaceTime inschakelt, uitschakelt en beperkt.



Wat is FaceTime?

FaceTime verbindt Apple-gebruikers via videobellen. Dit betekent dat je onderling kunt communiceren met andere mensen met een iPhone, iPad, Mac of iPod touch. Het enige dat je nodig hebt – naast een Apple-apparaat – is een internetverbinding.

Je kunt zowel via mobiele data (3G of 4G) als met een wifi-verbinding FaceTime gebruiken. Videobellen kost geen geld, afgezien van de gebruikelijke telefoonkosten. Wanneer je via een 4G-verbinding belt gaat dit dus gewoon vanuit je bundel.

FaceTime instellen op iPhone en iPad

Bij het instellen van je iPhone en iPad zet je FaceTime meestal automatisch aan. Je kunt de functie echter ook handmatig activeren door in de Instellingen-app naar ‘FaceTime’ te gaan. Verschuif hier de schakelaar zodat het vakje groen kleurt.

Vervolgens kun je de FaceTime-app openen om een video- of audiogesprek te voeren. Je kunt contacten zoeken door hun naam, mailadres of telefoonnummer in te voeren. FaceTime werkt alleen als je met een Apple ID bent ingelogd.

Heb je een iPhone X of nieuwer model? Dan kun je eigen memoji gebruiken in FaceTime. Wanneer het gesprek begint tik je simpelweg op de effectenknop, herkenbaar aan het sterretje. Kies vervolgens de memoji die je wil gebruiken. Deze wordt nu over je gezicht geprojecteerd.

FaceTime gebruiken op de Mac

FaceTime instellen op de Mac(Book) is zo gedaan. Het enige dat je nodig hebt is een internetverbinding en een functionerende microfoon en camera. Open daarna de FaceTime-app (via de Finder) en log eventueel in met je Apple ID.

Gebruik vervolgens het zoekveld om het e-mailadres of telefoonnummer van de persoon die je wil bereiken te zoeken. Als diegene al in je contacten staat kun je direct contact leggen. Wil je een groepsgesprek voeren? Vink dan alle contacten aan die je wil bereiken. Vervolgens kun je een audio- of videogesprek voeren.

FaceTime uitschakelen

Ben je FaceTime beu? Dan kun je de functie makkelijk uitzetten. Ga op je iPhone of iPad naar de Instellingen-app en tik op ‘FaceTime’. Verschuif de schakelaar zodat het vakje grijs kleurt. Vanaf nu ben je niet meer bereikbaar via FaceTime.

Op een Mac start je de FaceTime-app op en druk je rechtsboven op ‘FaceTime’. Kies ‘Voorkeuren’ en haal het vinkje weg bij ‘Schakel deze account in’. Je kunt hier ook zaken met betrekking tot je bereikbaarheid (mailadressen of telefoonnummer), locatie en de beltoon instellen.

FaceTime beperken

Tot slot is het ook mogelijk om de toegang tot FaceTime te beperken. Dat is handig als je de functie wel ingeschakeld wilt houden, maar wil voorkomen dat bijvoorbeeld je kinderen er toegang tot hebben. Ga hiervoor naar de Instellingen-app, kies ‘Algemeen’, ga naar ‘Beperkingen’ en druk op ‘Schakel beperkingen in’.

Vervolgens kun je een beperkingencode invoeren en de schakelaar achter FaceTime uitzetten. Op dezelfde manier kun je ook andere apps beperken, zodat ze niet meer zichtbaar zijn op het homescreen, via Spotlight en (in het geval van FaceTime op iPhone) in de Telefoon-app.

