FaceTime blokkeert camera bij naaktbeelden (op iPhone én iPad)

FaceTime blokkeert binnenkort de camera, wanneer naaktbeelden worden geregistreerd op de iPhone én iPad. Zo werkt de nieuwe functie.

FaceTime blokkeert camera

Apple werkt aan een nieuwe functie, die FaceTime weer wat veiliger moet maken. Bij de aankondiging van iOS 26 werd al duidelijk dat Apple meer manieren introduceert, die ervoor moeten zorgen dat kinderen online veilig blijven. Het wordt voor ouders en voogden daarom gemakkelijker om Apple Accounts van kinderen te beheren. Dat is niet alles, want door een nieuwe functie blokkeert FaceTime de camera bij het detecteren van naaktbeelden.

Dit is een nieuw onderdeel van Communicatieveiligheid, dat met behulp van machine learning naaktbeelden registreert. Communicatieveiligheid was al beschikbaar bij Berichten en AirDrop, maar daar komt nu dus ook FaceTime bij. Waar eerder werd gedacht dat deze functie alleen bedoeld was voor kinderen, blijkt nu dat FaceTime de camera bij alle gebruikers blokkeert zodra naaktbeelden zijn gedetecteerd. Dat ziet er als volgt uit:

https://twitter.com/idevicehelpus/status/1940478287131955320

Naaktbeelden verborgen

Communicatieveiligheid wordt met iOS 26 uitgebreid naar FaceTime en is beschikbaar voor alle gebruikers. Detecteert FaceTime vanaf iOS 26 naaktbeelden? In dat geval blokkeert FaceTime de camera en verschijnt een waarschuwing in beeld. Deze waarschuwing biedt twee mogelijkheden: verdergaan met het videogesprek of ophangen. Je krijgt deze melding niet zomaar, daarvoor moet je de volgende functie inschakelen:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Apps’; Kies voor ‘FaceTime’; Tik op ‘Waarschuwing gevoelig materiaal’; Zet tot slot de schakelaar achter ‘Waarschuwing gevoelig materiaal’ aan.

Heb je de functie ingeschakeld? Dan blokkeert FaceTime voortaan de camera, wanneer naaktbeelden worden geregistreerd. Communicatieveiligheid is een gemakkelijke manier om videogesprekken in FaceTime te beschermen tegen ongewenste beelden. Daarnaast kun je Communicatieveiligheid inschakelen bij AirDrop, Contacten, Berichten en Gedeelde albums. Naaktbeelden worden dan vervaagd in deze applicaties, je moet vervolgens toestemming geven om ze alsnog te bekijken.

Communicatieveiligheid voor iedereen

Je hoeft je overigens geen zorgen te maken over de privacy van de (naakt)beelden, want Apple gebruikt machine learning voor het detecteren van dergelijke beelden. De foto’s en video’s worden lokaal op het toestel geanalyseerd en worden dus niet naar Apple verzonden. Apple weet zodoende niet wat er op de beelden staat en niemand krijgt toegang tot de foto’s en video’s. Er worden ook geen beelden opgeslagen, voordat FaceTime de camera blokkeert en een waarschuwing toont.

Vanaf iOS 26 kun je Communicatieveiligheid niet alleen inschakelen op Apple Accounts van kinderen, de functie is dan beschikbaar voor alle gebruikers. Met het vervagen van foto’s en video’s en het blokkeren van de camera bij FaceTime maakt Apple de digitale omgeving weer wat veiliger. Wil je meer weten over iOS 26? Lees dan hier welke iPhones ondersteuning hebben voor de update en wat alle nieuwe functies zijn!