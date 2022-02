‘VR-bril Apple kan overweg met Memoji en SharePlay’

Apple mengt zich eindelijk in de wereld van Virtual Reality. Een betrouwbare bron meent dat de focus van de VR-bril ligt op (professionele) communicatie met de integratie van Memoji’s. Ook krijgt gedeelde entertainment via de SharePlay-optie een centrale rol.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

FaceTime met Apple Reality-bril

De jarenlange geruchten over een ‘mixed reality’-headset van Apple zijn nog in volle gang. Nu we steeds meer informatie krijgen over de VR-bril, stromen ook de speculaties over de mogelijke toepassingen van de headset binnen. Techjournalist Mark Gurman, die vaak goede voorspellingen rondom Apple publiceert, meent dat we een persoonlijke Memoji en SharePlay vinden in de FaceTime-app van de VR-bril. De focus van Apple ligt dus met deze virtuele headset op communicatie, entertainment en games.

Vergader online met Memoji’s op de VR-bril met FaceTime

De Memoji is een 3D-animatie, die is gebaseerd op jouzelf. Deze kan je nu al zelf aanmaken voor FaceTime. Het is de gepersonaliseerde variant van de Animoji en werkt via Apple’s Face ID. De emoji’s reageren nu al via deze techniek op jouw gezichtsuitdrukking en kopiëren dit op je iPhone. Met de komst van de VR-bril van Apple lijken de Memoji’s een goede uitkomst om anoniem op het VR-internet te kunnen dwalen. Je kan je verschuilen achter een levensechte Memoji, of juist een personage aanmaken die helemaal niet op jou lijkt.

Mark Gurman noemt als voorbeeld dat een hybride vergadering, tussen het kantoor en thuiswerkenden, met de VR-bril en Memoji’s gestroomlijnder is. De Apple Reality-headset lijkt echter wel iets te prijzig (ongeveer 2500 euro) om voor iedere werknemer aan te schaffen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ben op afstand én samen met SharePlay op Apple’s VR-bril

Sinds iOS 15.1 vinden we in FaceTime op de iPhone al het zogenoemde SharePlay. Hiermee genieten we op afstand, maar tóch samen, van media als films en muziek. Niet geheel toevallig; tegen de tijd van de release van deze software-update bevonden we ons al een jaar in de coronacrisis. Het lijkt erop dat deze functie ook naar de Reality-headset van Apple komt. De ene VR-bril-gebruiker zet dan het liedje of filmpje op, en de andere geniet mee. Het afspelen loopt synchroon, zodat je allemaal tegelijkertijd dezelfde momenten ziet en/of hoort.

Een coolere toepassing van deze functie is misschien een gedeelde gameplay via SharePlay. Zo kijkt iemand vanuit zijn eigen huis mee met bijvoorbeeld jouw schietspel en geeft je virtuele rugdekking. Misschien is het zelfs mogelijk om zo jouw persoonlijke guy-in-the-chair zijn.

Wat verwachten we nog meer van Apple Reality VR bril?

We noemen de AR/VR-headset de Apple Reality, omdat onlangs in de broncode te zien is dat de bril draait op ‘realityOS‘. De VR-bril beschikt waarschijnlijk over oogtracking én handtracking. De interface is dus te besturen door iets te bekijken of door iets te ‘pakken’. De oogtracking-functie meet ook nog eens waar jouw ogen naar toe richten, om zo de ongebruikte perifere gedeeltes van de twee 8K-schermen uit te zetten of tijdelijk in resolutie te verlagen. Dit is beter voor de processor en daarmee functioneert Apple’s VR-bril naar alle waarschijnlijkheid nóg beter.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple is al enige tijd aan het spelen met Augmented Reality (AR), maar moet de eigen VR-bril dus nog lanceren en zelfs officieel aankondigen. Het interessante aan deze bril is dat het zowel Augmented Reality als Virtual Reality toont. In andere woorden: je ziet zowel 3D-elementen geïmplementeerd in de echte wereld (AR), als een complete virtuele wereld (VR) via deze Apple Reality-headset.

Apple bouwt het ecosysteem rondom deze techniek al enige tijd met de lancering van hun ARKit en de integratie van de LiDAR-scanner in de iPhone Pro’s. De toevoegingen van SharePlay en Memoji aan FaceTime zijn ook weer een kleine stap in de richting van een virtueel Apple ecosysteem. Zeker als de Memoji en SharePlay te zien zijn in FaceTime op de VR-bril.