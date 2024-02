In iOS 17.4 wordt een nieuwe functie uitgeschakeld. Geïrriteerde reacties hebben ervoor gezorgd dat Apple deze functie gaat uitzetten.

Apple deactiveert functie in iOS 17.4 – en dat is maar goed ook

In iOS 17 had Apple een aantal nieuwe functies geïntroduceerd. Daarvan waren de nieuwe 3D-reacties er een van. Die gebruik je tijdens een videogesprek in FaceTime (en andere video-apps). Door het maken van bepaalde handgebaren ontstaan er dan verschillende effecten. Denk hierbij aan hartjes, confetti en vuurwerk.

Standaard staat deze functie ingeschakeld. Maar Apple is van plan in iOS 17.4 iets aan te passen. Volgens 9to5Mac gaat Apple de functie om reacties te maken in iOS 17.4 standaard uitzetten (voor nieuwe gebruikers). Ze krijgen dan een bericht te zien dat ze de functie kunnen inschakelen in de instellingen.

Het is nog niet helemaal zeker of Apple de reacties bij iedereen standaard gaat uitzetten. Maar Apple heeft aardig wat commentaar gekregen vanwege de 3D-reacties in FaceTime. Zo activeerden gebruikers de functie per abuis tijdens zakelijke meetings. Het lijkt er dus wel op dat de reacties in iOS 17.4 standaard uitgezet gaan worden.

Video-reacties uitzetten in iOS 17

Wanneer je de reacties vervelend vindt (en je wilt niet op Apple wachten), kun je ze nu al uitzetten. Dat doe je in iOS 17 op de volgende manier.

Video-reacties uitzetten op iPhone in iOS 17 Start de FaceTime-app; Open het Bedieningspaneel door omlaag te vegen in de rechterbovenhoek van je iPhone. Bij een iPhone met een thuisknop veeg je van beneden naar boven; Tik op Effecten; Zet de ‘Reacties’ uit door erop te tikken.

