Even vlug wat kortsluiten, maar ligt je telefoon niet binnen handbereik? Dan kun je gelukkig ook gewoon bellen via je Mac. Dat gaat zo.

Handleiding: Bellen via Mac

Een van de grote voordelen van Apple is dat alles naadloos werkt. Je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac(Book) zijn helemaal op elkaar ingespeeld. Die souplesse zit ‘m in kleine details, bijvoorbeeld wanneer je wil bellen via je Mac. Je hoeft hiervoor namelijk waarschijnlijk helemaal niets voor in te stellen.

Bellen via een Mac doe je zo:

Klik met je muis op het vak waarin een telefoonnummer staat; Kies afhankelijk van de app die je gebruikt ‘Bel [telefoonnummer] via iPhone’, ‘Bel’ of kies simpelweg de telefoonknop; Je kunt bellen.

Je kunt vanuit de meest gangbare apps op je Mac bellen, waaronder Agenda, Contacten, Herinneringen, Kaarten, Mail en Safari. Ook vanuit Spotlight kun je met een paar drukken op de knop telefoneren. Uiteraard kun je ook de FaceTime-app openen, het telefoonnummer intoetsen dat je probeert te bereiken en vervolgens op ‘Audio’ klikken om iemand te bereiken.

Naast bellen via je Mac, kun je natuurlijk ook gebeld worden op je computer. Zodra iemand je probeert te bereiken merk je dat aan de melding die op de computer verschijnt. Op dat moment kun je de oproep beantwoorden, de beller direct naar je voicemail sturen en haar/hem een bericht in laten spreken of direct een berichtje terugsturen.

Werkt het niet?

Werkt bovenstaand stappenplan niet? Controleer dan eerst altijd of je op beide apparaten, dus de Mac(Book) en iPhone, bent ingelogd op hetzelfde Apple ID. Ook is het belangrijk dat je op hetzelfde wifi-netwerk zit, en dat de optie om via andere apparaten te bellen aanstaat. Hiervoor ga je op je iPhone naar het instellingenmenu, ‘Telefoon’ en tik op ‘Bel via andere apparaten’. Verschuif vervolgens de schakelaar.

Zorg er tot slot voor dat FaceTime op zowel de Mac(Book) als iPhone ingeschakeld is. Op de Mac controleer je dit door in FaceTime naar het ‘Voorkeuren’-tabblad en vervolgens ‘Instellingen’ te gaan. Op een iPhone ga je in de Instellingen-app naar ‘Telefoon’, ‘Bel via andere apparaten’ en schakel je de functie in.

