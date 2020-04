FaceTime-beginnersgids: 8 tips voor beginnende gebruikers

FaceTime is de standaard videobel-app van Apple en een goed alternatief voor Skype en Zoom. Maar wat kun je er allemaal mee? In deze beginnersgids zetten we een aantal praktische tips op een rijtje.



FaceTime-beginnersgids

FaceTime is al sinds de iPhone 4 een begrip voor Apple-apparaten. De videobel-app is geïntegreerd met de Telefoon-app van iOS, waardoor je ook tijdens je telefoongesprek kan overschakelen naar videobellen.

FaceTime werkt alleen als alle gesprekspartners in het bezit zijn van een Apple-apparaat. In deze beginnersgids leggen we uit hoe FaceTime werkt en wat je ermee kan. De app zit standaard op elke iPhone, iPad en MacBook.

1. FaceTime inschakelen, uitschakelen of beperken

Bij het instellen van je iPhone of iPad heb je FaceTime waarschijnlijk al automatisch ingeschakeld. Zo niet, dan kun je FaceTime handmatig activeren door in de Instellingen-app naar ‘FaceTime’ te gaan. Zet het schuifje op groen om FaceTime in te schakelen. Hier schakel je de app ook weer uit.

Het is ook mogelijk om de toegang tot FaceTime te beperken. Daarmee blijft de functie wel ingeschakeld, maar voorkom je dat bijvoorbeeld je kinderen er toegang tot hebben. Ga hiervoor naar de Instellingen-app, kies ‘Algemeen’, ga naar ‘Beperkingen’ en druk op ‘Schakel beperkingen in’. Vervolgens kun je een beperkingencode invoeren en de schakelaar achter FaceTime uitzetten.

2. Microfoon (tijdelijk) uitschakelen en camera wisselen

Tijdens een gesprek is het natuurlijk handig dat de ander je kan horen, maar soms is het niet nodig. Als je bijvoorbeeld iets tegen iemand in dezelfde ruimte wil zeggen wat je gesprekspartner niet hoeft te horen, is het mogelijk om je camera even uit te schakelen.

Tik hiervoor op het microfoontje met een streep erdoorheen. Tik er nogmaals op om het weer in te schakelen. Wil je iets laten zien wat achter je iPhone gebeurt? Dan wissel je tussen je frontcamera en de camera aan de achterkant door op het fotocamera-icoontje met pijltjes te tikken.

3. Een groepsgesprek via FaceTime

Het is ook mogelijk om met meerdere mensen tegelijk te FaceTimen. Het is hierbij wel belangrijk dat alle deelnemers van een FaceTime-gesprek iOS 12.1 of hoger draaien. Om een videogesprek te starten, open je eerst de FaceTime-app.

Klik op het plusje in de rechter bovenhoek van het scherm; Tik de namen van de personen in waarmee je het gesprek wil voeren; Als alle deelnemers geselecteerd staan, kun je ervoor kiezen om een groepsgesprek via audio of video te voeren.

Ook tijdens een actief gesprek kun je andere mensen toevoegen aan een videogesprek. Dit doe je door tijdens het bellen op de drie bolletjes te tikken die op je iPhone-scherm staan. Daarna kun je personen handmatig aan het gesprek toevoegen.

4. Verschillende gesprekken tegelijk: een wisselgesprek

Wanneer je al in een gesprek zit, kan het voorkomen dat je door iemand anders wordt gebeld. Als dit gebeurt heb je drie opties. Je kunt ervoor kiezen om het huidige gesprek te beëindigen en het nieuwe gesprek te accepteren. Hiervoor tik je op ‘Stop en neem op’.

Ook kun je een wisselgesprek voeren. Tik hiervoor op ‘In wacht en neem op’ om het huidige gesprek in de wacht te zetten en het nieuwe, inkomende gesprek aan te nemen. Wil je de nieuwe beller niet aannemen? Dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om het inkomende gesprek te weigeren.

5. FaceTime Live Fotos

Wil je het FaceTime-gesprek graag vastleggen, dan hoef je geen schermafbeelding te maken. Het is namelijk mogelijk om een Live Foto te maken tijdens je gesprek. Tik hiervoor tijdens je gesprek eerst een keer in het scherm, zodat de verschillende knoppen zichtbaar worden.

Tik vervolgens simpelweg op de sluiterknop aan de linkerkant van het scherm, boven de andere knoppen. De Live Foto’s worden automatisch opgeslagen in je Foto’s-app. Ook hier is het belangrijk dat alle deelnemers van het gesprek minimaal iOS 12.1.4 draaien.

6. Animoji, Memoji en effecten in FaceTime

Sinds iOS 12 is het mogelijk om je videogesprek op te leuken met effecten. Zo kun je bijvoorbeeld je Memoji of Animoji over je eigen hoofd plakken. Het werkt als volgt.

Open de FaceTime-app; Bel iemand op voor een videogesprek; Tik op het ster-icoon naast de rode knop; Kies een app in de balk met app-iconen die in beeld verschijnt.

Zodra je op deze ster tikt, verschijnt een rij met FaceTime-apps waar je van links naar rechts doorheen kunt scrollen. Met de apps kun je bijvoorbeeld een sticker op het scherm plakken, die vervolgens ook bij de persoon waarmee je belt op het scherm opduikt.

7. Contacten blokkeren op FaceTime

Wil je niet dat iedereen in je contactenlijst je kan bereiken via FaceTime? Dan is het mogelijk om telefoonnummers, contacten en e-mailadressen te blokkeren. Tik hiervoor in FaceTime op het informatie-icoontje (i) naar het contact dat je wil blokkeren.

Scrol omlaag en tik op ‘Blokkeer deze beller’. Wil je je lijst van geblokkeerde contacten weer wijzigen? Ga dan in je instellingen naar FaceTime. Tik vervolgens onder ‘Gesprekken’ op ‘Geblokkeerde contacten’.

8. Alternatieven voor FaceTime

Wanneer niet alle deelnemers van een groepsgesprek in het bezit zijn van een Apple-apparaat, dan is het niet mogelijk om FaceTime te gebruiken. In dat geval is het slim om een ander groepsbel-programma te gebruiken.

In onze beginnersgids van Google Hangouts lees je bijvoorbeeld hoe je gemakkelijk een groepsgesprek met meerdere mensen start. Ook geven we praktische tips over Microsoft Teams voor de beginnende gebruiker.