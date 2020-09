Heb je een nieuwe iPhone gekocht, of wil je op een later moment je Apple Watch overzetten naar je smartphone? In deze tip leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet, zonder je gegevens kwijt te raken.



Lees verder na de advertentie.

Een Apple Watch overzetten zonder data te verliezen

Of je nu een nieuwe iPhone of een nieuwe Apple Watch hebt gekocht: je wil uiteraard geen gegevens kwijtraken bij het overzetten van je data. Van je apps en zelfgemaakte wijzerplaten tot al je activiteitenringen waar je zo hard voor gewerkt hebt: volg de stappen in deze gids om alles veilig naar een ander apparaat over te dragen.

Via onderstaande inhoudsopgave kun je zien welke stappen jij moet doorlopen: ga je een Apple Watch overzetten naar een nieuwe iPhone, of wil je Apple Watch data overzetten van een Apple Watch naar een andere Watch? Dat kan bijvoorbeeld als je onlangs een Apple Watch Series 6 of Apple Watch SE hebt aangeschaft.

Een Apple Watch overzetten naar een andere iPhone

Apple Watch-eigenaren moeten bij het instellen van een nieuwe iPhone ook rekening houden met hun smartwatch. Om deze op een goede manier over te zetten, werkt het net even anders dan je gewend bent.

De backup die je van een Apple Watch maakt, wordt automatisch opgeslagen en onderdeel van je iPhone-reservekopie. Omdat je Apple Watch ook je Activiteit- en Gezondheidsgegevens verzamelt, is het coderen van deze back-up verplicht. Volg daarom de stappen in deze tip om zeker te weten dat je geen data kwijtraakt.

Stap 1: Werk je iPhone en Apple Watch bij

Voordat je begint met het overzetten van je gegevens, is het belangrijk om zowel je iPhone als Apple Watch bij te werken naar de meest recente software. Dat voorkomt problemen bij het overzetten van de functies.

Op de iPhone doe je dit door naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ te gaan en daar de nieuwste versie te installeren. De Apple Watch werk je bij via de Watch-app op je iPhone. Open de Watch-app, ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Software-update’.

Stap 2: Maak een reservekopie via iTunes of iCloud

Maak nu een reservekopie van de iPhone die met je Apple Watch is gekoppeld. In deze back-up wordt automatisch een reservekopie van je Apple Watch gemaakt. Dit kun je doen via iTunes of iCloud. In beide gevallen is het belangrijk om te controleren of je Gezondheidsgegevens aangevinkt staan.

Een iPhone en Apple Watch reservekopie maken via iTunes

Koppel je iPhone met je computer; Open iTunes; Klik op het icoontje van de iPhone links bovenin beeld; Klik op ‘Overzicht’; Vink het vakje voor ‘Codeer iPhone-reservekopie’; Maak de reservekopie en volg de stappen op het scherm.

Een iPhone en Apple Watch reservekopie maken via iCloud

Afhankelijk van de hoeveelheid ruimte in je iCloud-opslag, kun je ook via de clouddienst een reservekopie maken. De enige voorwaarde is dat de iPhone die gekoppeld is met je Apple Watch op iOS 12 of hoger draait. Deze back-up wordt automatisch versleuteld met encryptie.

Open de Instellingen-app op de iPhone die met je Apple Watch gekoppeld is; Tik op je naam bovenin beeld; Kies ‘iCloud’; Zorg dat de schakelaar achter ‘Gezondheid’ op groen staat; Maak nu de reservekopie en volg de stappen op het scherm.

Stap 3: De iPhone instellen en de Apple Watch-backup overzetten

Nu je al je gegevens veilig op hebt geslagen, is het tijd om de Apple Watch over te zetten naar de nieuwe iPhone. Hier zijn twee situaties die een andere aanpak vragen: een nieuwe iPhone die nog ingesteld moet worden en een iPhone die al helemaal is ingesteld.

Een Apple Watch overzetten naar een nieuwe iPhone

Start de iPhone op en volg de stappen op het scherm; Kies de meest recente reservekopie als daar om gevraagd wordt; De iPhone vraagt of je de Apple Watch wil koppelen. Kies ‘Ga door’; Volg de instructies op het scherm en voltooi het installatieproces; Voer de toegangscode in op je Apple Watch; De gegevens worden nu overgezet. Dit kan even duren; Controleer de status via de Apple Watch-app op de iPhone.

Apple Watch data overzetten naar een andere Apple Watch

Heb je een nieuwe Apple Watch gekocht en wil je deze gegevens overzetten? Dan kun je dat via onderstaande stappen doen. Dit zijn dezelfde stappen die je doorloopt als je een Apple Watch overzet naar een iPhone die je al ingesteld hebt.

Een Apple Watch overzetten naar een iPhone die al ingesteld is

Open de Watch-app op je oude iPhone en koppel de Apple Watch los; Er wordt nu automatisch een reservekopie gemaakt, dit kan even duren; Open de Watch-app op je nieuwe iPhone; Koppel de Apple Watch met de nieuwe iPhone via de stappen op het scherm; Kies ervoor om de zojuist gemaakte reservekopie te herstellen; Voltooi het installatieproces door de stappen op het scherm te volgen.

De Apple Watch is nu succesvol gekoppeld aan je nieuwe iPhone, en de gegevens zijn allemaal bewaard gebleven. Wil je meer weten over het overzetten van al je gegevens van een oude iPhone naar een nieuwer toestel? Dan helpen we je een handje in onderstaande gids.

Lees verder: Nieuwe iPhone gekocht? Zo zet je alle gegevens veilig over